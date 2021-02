Passaporto vaccinale per viaggiare. Via libera dalla Ue per l'estate

Primo Piano del 26 febbraio 2021 | 10:37

V

I 27 leader Ue (in videoconferenza) hanno fatto il punto sulla lotta al Covid-19





Un tema supportato sin da subito da Italia a Tavola , ricordano che il passaporto potrebbe essere utile non solo per i viaggi ma anche per andare al ristorante, e che nel nosotro Paese ha visto diversi governatori in prima linea come Luca Zaia e Vincenzo de Luca.



Draghi prioritario su regole europee condivise

Passaporti digitali entro tre mesi

Non discriminare i non vaccinati

Obiettivo: approccio unico europeo

Accorso sull’utilizzo dei dati minimi

Evitare che ogni Paese si organizzi da sé

Da Israele all’Irlanda

ma con il? C’è unasulda parte dei, che riuniti in video conferenza (con esordio da premier di) hanno fatto il punto sulla lotta al Covid-19. E, nonostante abbiamo sottolineato che ci vorrannoper svilupparlo, la notizia rappresenta un importante passo avanti per tracciare la strada della ripartenza del, tra i settori più colpiti a livello mondiale. In particolar modo in vista dell’estate e soprattutto, dopo che insi è deciso per un’ulterioredi un mese che penalizza anche lediUna questione, dunque, quanto mai importante appunto per, che come la Grecia (dove da tempo il primo ministrosi sta battendo per crearee per costruire unaper spingere il passaporto Covid, in vista dell'estate, e che in un tweet ha scritto «non sarà equivalente a un passaporto sanitario, ma aprirà invece una corsia preferenziale per i viaggi»), vede il, insieme anche, tra i principali settori didell’economia.Ladi Draghi è, infatti, che un eventuale dilagare deline inpossa ritardare l'aggancio con la. Per questo è, sullein materia sanitaria (esclusa dai trattati), trovare forme di armonizzazione come un approccio comune suie ilvaccinale per migliorare gli spostamenti interni ai Paesi europei. L'attenzione verso Draghi da parte degli altri leader è motivata anche dal fatto che spetterà proprio all’Italia organizzare il 21 maggio prossimo a Roma il “Global Health Summit” insieme alla Commissione Ue.In ogni caso la «direttiva politica è avere i passaporti digitali nei prossimi tre mesi - ha detto- Tutti hanno concordato sul fatto che serva unche certifichi il vaccino e che sia "compatibile" nei diversi Paesi europei Ci aspettiamo che siano pronti per l'estate. ma non succederà che non si possa. Una decisione politica a riguardo non è stata presa». Anche perché i bambini, ad esempio, non possono vaccinarsi ancora contro il Covid.Ed è proprio questo uno dei nodi cruciali come aveva sottolineato anche il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders , a margine del Consiglio affari generali Ue: «Sul certificato di vaccinazione vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare. Anche chi non si è sottopostodeve poter continuare acon l'uso dei test e dei periodi di quarantena».Concetto ribadito ora chiaramente dalladellache ha, appunto, insistito sull'importanza di «sviluppare un» al sistema dei passaporti vaccinali: «Se non ci riuscissimo, le iniziative bilaterali degli Stati membri creereanno ancora più difficoltà. E anche grandi società comesono pronte a offrire soluzioni all'Oms, ma si tratta di condividere informazioni confidenziali, quindi vogliamo dire chiaramente che noi offriamo una soluzione europea».Perciò Bruxelles continuerà a dialogare con i governi per «progredire in questa direzione», ha aggiunto la leader Ue, sottolineando che «il dibattito dovrà tenere conto del rischio di discriminazioni» e, al contempo, del fatto che «per molti Paesi Ue il turismo è estremamente importante dal punto di vista economico e sociale».Proprio per questo, l'accordo tra i leader europei riguarda l'utilizzo di «una serie di» nel passaporto «che potrebbero essere utili per dare informazioni sulla presunta immunità» dei cittadini. Le informazioni confidenziali, che riguardano la vaccinazione, la negatività a un test e l'eventuale sviluppo di anticorpi, devono essere, ha specificato Ursula von der Leyen, «pertinenti a livello transfrontaliero».Il punto chiaro è che non è che viaggeremo solo dopo il. A dirlo anche il presidente francese,che si sta muovendo per creare "" (che non sarà un "passaporto vaccinale") ma utile in vista della riapertura dei luoghi die dei. Così come è stato fatto in. Per Macron la difficoltà sta proprio nel fatto che questo nuovo strumento «porrà molte questioni tecniche, di rispetto dei dati individuali, di organizzazione delle nostre. Per questo bisogna prepararlo fin da ora tecnicamente, politicamente, giuridicamente. Sento che c'è molta confusione talvolta su questo tema ma il pass sanitario non sarà legato soltanto alla vaccinazione. Poiché se riusciremo a riaprire alcuni siti, non saremo in grado di condizionare il loro accesso a una vaccinazione, e fra l'altro non avremo aperto laai più giovani. Dobbiamo evitare che ciascun Paese sviluppi un proprio sistema, lavorando a una».E proprio una «linea unitaria all'interno dell'Ue che garantisca diritti a tutti» è fondamentale secondo il costituzionalistache spiega: «Penalizzare i non vaccinati al Covid con il patentino è possibile solo dopo aver messo a disposizione di tutti il vaccino; creerebbe altrimenti cittadini di serie A e serie B, soprattutto perché ad oggi il vaccino non è disponibile per tutti. Quindi sì ad obbligo e patentini in Israele dove i vaccini ci sono per tutti ma non in Italia dove, essendo garantite la preminenza di diritto all'uguaglianza e alla parità del trattamento, una misura del genere è incostituzionale. L'estate è alle porte: la regola "entrano solo i vaccinati" potrebbe entrare in vigore anche da noi? "La Svezia può mandare i vaccinati in vacanza? E perché no, viene da dire. Portano soldi. Ma agli italiani sicuramente questa discriminazione dovrà essere evitata».Ed è proprio a Israele (dove però il 70% degli over 16 ha già ricevuto la prima dose): qui è stato adottato il green pass: un codice a barre (è stata predisposta un'App) o un certificato cartaceo che attesti l'avvenuta immunizzazione e col quale si potrà accedere a musei, palestre, hotel, negozi. Poi c’è, primo paese dell'area Schengen a introdurre il certificato vaccinale per il Covid19, che ha varato questo sistema già a fine gennaio con un certificato che si può scaricare da un sito.Un’idea che la Grecia sta cercando di portare avanti da metà gennaio sollecitando la Commissione a introdurre una sorta di certificato europeo, con una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen. Proposta condivisa da Spagna, Danimarca, Ungheria, Polonia, Belgio e Italia, è stata invece osteggiata da Francia e Germania.