Con oltre 55 milioni di euro di fatturato gestito presso le aziende rappresentate e 28 milioni di bottiglie commercializzate, laconsolida la propria crescita anche nel 2020, nonostante il Covid-19.Un trend costante che non si arresta dal 2012, anno di nascita di quella che è oggi la prima azienda italiana di export management del. I numeri raggiunti sono anzi il presupposto per affrontare il particolare momento storico con una iniezione di fiducia al cospetto di un anno che si presenta altrettanto ricco di sfide.Un vero e proprio “acceleratore di business”: così è definita la, che conta nel proprio portfolio, rappresentate in esclusiva, che vogliono giocare un ruolo da protagoniste nei mercati esteri.Nell’ultimo anno si sono aggiunti, di cui due forti nell’off-trade, tre brand rinomati e una start-up dedicata al mondo del vino in lattina.Tra le ultime eccellenze a entrare inspicca il, la più importante realtà vitivinicola d’, con la quale si punta a sviluppare un solido programma di valorizzazione e affermazione del vino abruzzese nel mondo.non compra e non vende nulla, ma individua effettive opportunità mettendo in contatto le realtà vinicole italiane con i migliori importatori e distributori stranieri.Una crescita, quella della, resa possibile proprio grazie alle aziende partner, talune ormai storiche, che generalmente sono riuscite a contenere gli effetti prodotti sui consumi dalla pandemia da Covid-19: sicuramente la battuta d’arresto del settoresi è fatta sentire tra le cantine il cui business è basato maggiormente sulle, tuttavia con un calo mai superiore al 20%, mentre altre, grazie anche a scelte di vendita diversificate, hanno visto addirittura incrementare il fatturato.Sonodel mondo in cuiopera, con una distribuzione delle attività che riguarda l’per il 44%, glie ilper il 26%, l’per il 24%, l’e l’per il 3%. Nonostante il contesto di emergenza, l’ha tenuto bene, riuscendo a gestire un periodo di difficoltà per tutto il comparto.L’, dovesono i mercati più fiorenti ai quali guardare, è stata la prima a ripartire con un certo vigore. Anche l’sta diventando un’area sempre più appealing dovepunta a entrare in maniera più decisa.“Con la nostra realtà - afferma, founder di– gestiamo una percentuale significativa del vino italiano imbottigliato e venduto nel mondo. Il nostro scopo è quello di creare delle relazioni che portino le cantine al successo internazionale. L’emergenza sanitaria ci ha portato ovviamente a riformulare le nostre strategie di business, ma i dati sono incoraggianti. In questo 2021 continueremo a stare a fianco dei partner, customizzando al massimo le strategie per valorizzare le eccellenze di ognuno e per poter rispondere in modo puntuale alle esigenze di mercati sempre più in evoluzione”.Entrando nello specifico, le denominazioni più vendute restano il, ile il(soprattutto in Piemonte) e vari aromatizzati, qualidell’Alto Adige,e Barolo.Le regioni che hanno performato meglio sono state la, il, l’, l’e il. In genere, ha retto meglio il, mentre i rosati non sono andati benissimo, nonostante negli ultimi anni avessero ampliato notevolmente la loro quota di mercato.Per quanto riguarda l’, la percentuale di vendita online diretta diè di circa il 5%, ma, considerando i player on e off-trade a cuivende e che a loro volta rivendono online, la quota si aggira ragionevolmente intorno al 15-20% del totale del vino venduto.Inoltre, dato da non sottovalutare, il 2020 ha visto anche l’arrivo in azienda di cinque importanti figure commerciali e due nell’area amministrativa che, con la loro esperienza, contribuiranno in maniera significativa allo sviluppo e all’implementazione dell’azienda per il 2021.Seppure in piena crisi Covid-19,non ha licenziato nessun collaboratore e ad oggi, tra interni ed esterni, conta oltre 30 persone nel team per un’età media di 38 anni.Per quest’anno, come se non bastasse, l’azienda ha in programma di triplicare i propri spazi con l’apertura di nuovi uffici anonché di inaugurare una nuova sede neglicon persone dedicate, una parte delle quali già collabora con la società.Quello statunitense è un mercato chiave all’interno del quale è fondamentale dare pieno supporto e un servizio ai vari clienti attuali e futuri (retail e importers).Sulla base di questi presupposti, lapunta anche per il 2021 a margini di crescita importanti, quantificabili intorno al +15-20%. Un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile grazie alla solidità e alla mole del proprio business.