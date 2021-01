Patrizia Bevilacqua, l'amore per i cocktail ereditato dal padre

Primo Piano del 07 gennaio 2021 | 16:30

, napoletana, diplomata alla scuola alberghiera e laureata in Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli è passata al 2° turno del per votare clicca qui ) nella categoriaUna passione per la professione eredita dal, tante esperienze lavorative, capobarman deldi, unica barlady dellain occasione di, tanti premi vinti e oggi branddiche propone una nuova cultura del bere con una serie di bevande naturali e bio.È iniziato tutto grazie a mio padre, lui è un ex, attualmente lavora nella scuola alberghiera a Napoli. Sono cresciuta in un, tra. In casa ho anche un bar, costruito da mio padre, appunto. Fin da piccola mi divertivo a fare cocktail, sempre sotto la sua supervisione e da lì è nata laMio padre mi ha aiutato a capire il valore dei soldi portandomi in tenera età a lavorare con lui e contemporaneamente a seguire sempre la scuola fino alla mia secondaAttualmente da quasi tre anni seguo la parteCentro Nord Italia con la mia titolare Elena Ceschelli e la mia collega del Centro Sud Ilaria Cocco.A dire la verità non mi manca il bancone, perché quando c’èe scelgo di andare avanti in un percorso, non mi manca mai il passato. La miscelazione in grandi eventi viene ancora supportata da me essendo stata voluta quattro anni fa in azienda proprio per la miasia nel commerciale sia nel merceologico.Uno dei miei cavalli di battaglia, l’, semplicissimo da realizzare, conche rappresenta Torino azienda per cui ho lavorato e stimo,, che rappresenta Milano, la città che amo,Franangelico, che ricorda il Caffè del Professore a Napoli e infine una top di Cortese Pure Tonica, Azienda per cui lavoro. È presente in diverse drink list di locali tra cui Savini in Galleria Milano, Cube Milano, El Pecà Milano.