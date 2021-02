Carmine Mattia Perciballi: Unione e professionalità per il futuro dei barman

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 14:52

Carmine Mattia Perciballi





Quale è stato il tuo metodo per raccogliere così tanti voti nel sondaggio?

INTERVISTA FLASH

ono trascorsi molti anni da quando il 17 aprile del 1986,deldiPersonaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza nella, ha messo piede per la prima volta dietro un. «L’emozione era forte e la paura di non sapere era tanta – ricorda - Quel giorno stavo per diventare un imprenditore ma nulla mi faceva presagire che avrei svolto la professione del barman per tanto tempo».Nato a, uno dei borghi più belli d’Italia in provincia di Cosenza, l’11 ottobre del 1963, e oggi diviso tra Frosinone e Roma, Perciballi racconta: «Gli anni passavano ed il mio desiderio diaumentava. Mi staccavo di tanto in tanto dalla mia attività per andare a lavorare all’estero: la miadiventava sempre piùe nonostante il mio buon livello professionale nel prepararee intrattenere i clienti, mi resi conto che la conoscenza delleera il mio punto debole. Decisi quindi di andare a Londra, poi a Parigi, New York, San Diego, Barcellona, Caracas, Zacatecas, Sharm el Sheikh, Djerba e tanti altri luoghi».die differentiche sono stati un accrescimento professionale non da poco, un bagaglio di esperienze ed emozioni che via via hanno fatto crescere l’uomo e il barman di nome Mattia, che oggi parla tranquillamente quattro lingue. «Tra una stagione e l’altra tornavo alle mie attività in Italia, il localeche avevo aperto nell’86 a Frosinone e gli impegni presi con l’Associazione italiana barman e sostenitori, per cui ho ricoperto diverse cariche, da vice fiduciario, Consigliere nazionale e docente per ben 18 anni».Grazie all’esperienza maturataPerciballi nel 2009, a Roma, ha fondatoper la Formazione dei Bartender, dando un nuovo impulso alla rinascita della Classic & Vintage Mixology a Roma e in Italia. Attualmente si occupa di docenza in accademie per barman in Italia e all’estero e svolge il lavoro dicome special guest. Ricopre inoltre la carica di Consigliere nazionale e responsabile del Centro formazione per Abi Professional.Avevo già partecipato alPersonaggio dell’anno di Italia a Tavola e mi ero classificato al secondo posto, questa volta sono partito con determinazione e un po' di faccia tosta, in quanto ho chiesto il voto per ben tre turni utilizzando tutti i miei contatti nei social media che tutti conosciamo, internet ti fa raggiungere tutto il mondo e così ho chiesto voti a tutti i miei studenti ine soprattutto indove sono veramente molto conosciuto e rispettato professionalmente.Sicuramente credoe soprattutto apprezzo ile i mezzi a nostra disposizione, se utilizzati bene credo che possano contribuire alla crescita professionale del barman.Lavoro molto nella formazione deie devo dire che li trovo molto svegli e soprattutto di un livello culturale molto alto, molti sono studenti o laureati e si innamorano di un lavoro che aiuta le persone a trascorrere momenti di allegria e spensieratezza. Alcuni di loro lo fanno per arrotondare i guadagni e molti se ne innamorano e ne vengono catturati. Io consiglio die di salire in cima alla scala dellasenza fermarsi mai, c’è sempre da studiare e apprendere, bisogna sempre seguire le tendenze e tenersi aggiornati ma sempre con un occhio dietro le spalle in quanto la crescita si raggiunge rispettando la tradizione e le tecniche classiche.Consiglio ai giovani di iscriversi e crescere inpoiché ne fanno parte persone che hanno un bagaglio di tutto rispetto e hanno solo da insegnare a chi non ha conosciuto come realmente era in passato il mondo del bar in particolar modo negli anni Sessanta. Un’associazione svolge attività dedicate ai giovani che stanno iniziando la nostra professione e a loro dedicano corsi di, credo che in alcune cose le associazioni peccano un pochino, per esempio, dovrebbero essere presenti in eventi di calibro internazionale cui invitare i giovani barman, parlo di fiere ed eventi dedicati al settore.Il 12 gennaio 2020 mi trovavo nella città dia Cuba in un locale che si chiama “”, là ho bevuto l’omonimo cocktail, mi è piaciuto così tanto che ho pensato “questo prima o poi sarà uno dei”, non sapevo che di lì a poco sarebbe entrato a farne parte. Ritengo che sono state inserite ricette di tutto rispetto, Boulevardier, Illegal, Trinidad Sour ecc. Ma ritengo che altri sono perfettamente sconosciuti al pubblico internazionale, oltre al fatto che alcuni di essi sono stati cambiati nei dosaggi e alcuni negli ingredienti, forse c’è qualcosa che mi sfugge? Si dice che la pubblicità è l’anima del commercio.Glispesso sono dichiarati ma non vengono poi perseguiti. Faccio parte dell’Associazione barmen italiana professional (Abip) e non nego che vorrei che ogni associazione avesse una propria identità negli obiettivi da seguire io non mi ritrovo ad esempio a condividere gli scopi associativi di alcune consorelle, ovviamente quando si dichiara sulla carta di perseguire un fine e poi si fa tutt’altro. Non nego però, che vorrei ci fosse un dialogo su alcuni punti che abbiamo in comune e soprattutto per ciò che riguarda la visione che i nostri governanti hanno rispetto alla nostra professione, il tutto però senza fare politica.

Il tratto principale del tuo carattere?

La generosità e l’estroversione



Il tuo difetto maggiore?

Avere buona memoria per il bene e il male e poi essere un pochino permaloso.



Il tuo pregio a cui tieni di più?

L’onestà e la generosità sono i due pregi che mi contraddistinguono



Il vino che preferisci?

Tutti i vini del Rioja ma in particolare il Tempranillo, però se devo acquistare una bottiglia per un regalo scelgo un vino italiano.



Il piatto che preferisci?

Pasta alla carbonara, e molto i donut’s



Il tuo colore preferito?

Rosso



Il tuo hobby?

Ho molti hobby ma il preferito è il giardinaggio



Il tuo sport?

Il nuoto



Il nome del tuo animale domestico?

Mia (una meticcia di cane)



Se non vivessi a Roma dove vorresti abitare?

Mi piacerebbe vivere in Portogallo a Lisbona



Lo scrittore che preferisci?

Isabel Allende



Il regista che preferisci?

Giuseppe Tornatore