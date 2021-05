Abi Professional, fine mandato. Ma lo spirito associativo cresce

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 08:00

Abi Professional, pur essendo giovane, è animata già da un forte spirito associativo

Gli obiettivi raggiunti da una realtà giovane come Abi Professional

l Consiglio nazionale ditermina il suo primo mandato dopo 4 anni, protratto a 5 a causa dell’emergenza Covid-19. Siamo pronti alleonline per eleggere nel mese di maggio i nuovi 11 consiglieri che si occuperanno di portare avanti tutte le attività, con l’obiettivo di far crescere l’In questi primi anni ci siamo impegnati, con le difficoltà tipiche di una giovane associazione, a costruire le fondamenta da un punto di vista organizzativo ed etico. Imparando sugli errori, abbiamo compreso come sia importante avere unsnello e più dinamico, composto da professionisti capaci e che abbiano tempo da dedicare ad un iter die passione associativa, perseguendo ie leoltre l’aspetto etico e deontologico.Abbiamo anche compreso come sia importante rinforzare e migliorare l’organigramma dei Coordinatori regionali, senza i quali non potremmo raggiungere gliprefissati. È giusto dare importanza eal loro ruolo. Allo stesso modo abbiamo compreso come sia importante valorizzare le capacità e le iniziative deisoci che hanno tanta voglia di realizzarsi professionalmente.Sono stati anni importanti, anche per far capire quali sono i valori e i principi di Abi Professional . Tanto che alcuni soci con idee diverse sono usciti, ma molti altri sono entrati. Abbiamo il forte desiderio di creare un gruppo di validi, soprattutto, che lavorino in modo coeso perseguendo le regole dettate da tanti anni di, anche in altre associazioni, per crescere tutti insieme, in amicizia, senza perseguire i propri interessi personali.Probabilmente questo sarà il mio ultimo editoriale da, non essendomi candidato. Colgo l'occasione per ringraziare tutti dell’e delche mi è stato dato. Lascio la carica di presidente con una grande soddisfazione, che ho ricevuto proprio in quest'ultimo anno di Covid-19. Ho visto tantissimi soci, soprattutto giovani, e molteprofessioniste impegnarsi ad organizzare per i propri gruppimolto interessanti, tra cui molte online.Ho visto e sto vedendo tanto entusiasmo, voglia di, spirito collaborativo e tanta amicizia che non mi aspettavo. I problemi ci saranno sempre, ci impegneremo per risolverli. Ma rimango molto ottimista: loè quello giusto. Quando vedi tantiche si danno una mano tra loro, è inevitabili. Collaborativi anche per il progetto Abi in Rosa , nonostante tutte le difficoltà della pandemia e della conseguente chiusura, raccogliendo fondi per lasul. Quando vedi tante sezioni che organizzano concorsi online valorizzando l’operato dei soci. Quando vedi che tante nostre figure ottengono premi eper la loro professionalità. Quando vedi undidattico che lavora attivamente in gruppi elaborandoe altre interessanti attività tecniche per il perfezionamento del nostro lavoro. Quando vedi che molti soci, individualmente o in gruppo, hanno scrittosul mestiere, testimonianza di un gran lavoro, pronti per essere messi in stampa e diffusi a nome di Abi Professional. Quando vedi l'organizzazione diimportanti come quello che faremo insieme al noto cantante. Quando vedi unsempre attivo ad organizzare serate interessanti libere a tutti, sempre pronto a diffondere la voce dei nostri soci nelle forme più disparate. Quando vedi tutto questo, cosa si può volere di più? Questo è vero spirito associativo.