Barman come figura professionale. Ernesto Molteni (Abi Professional): «Serve lavoro di squadra»

Ernesto Molteni

residente e fondatore insieme ad altri colleghi nel 2014 dell’, associazione no profit nata come supporto per iche oggi annovera circain tutta Italia. Pluripremiato campione italiano, docente di scuola bar, per molti anni è stato fiduciario Aibes per la Valle d’Aosta, oggi bar manager presso unin estate e ain inverno, nonché candidato al sondaggio Personaggio dell'anno di Italia a Tavola ( clicca qui per votare ).Ilnon è più un luogo solo maschile. Mia moglie, barman anche lei, ha avuto l’idea di fondare Abi Professional in rosa . Un progetto a scopo benefico nato durante il momento particolare di emergenza per aiutare in modo concreto l’, Fondazione per la ricerca sul cancro. Ad oggi solo due iniziative, una in Toscana e l’altra in Veneto, ma molto presenti sui social. Lesono molto adatte a questo mestiere. Hanno doti innate, quella dell’, poi il sorriso, la classe e l'eleganza. Senza dimenticare una maggiore. Dotate di buoned hanno una maggiore attitudine all’organizzazione del lavoro. Mi ha fatto molto piacere trovare molti giovani nella sezione Barman, soprattutto donne.Abi Professional è nata per riproporre lo spirito dell’Aibes storica che purtroppo si era progressivamente modificato puntando sul commerciale. Sono trascorsi molti anni, ci stiamo confrontando, in primavera abbiamo pensato di avere un incontro per cercare di raffreddare il clima di polemiche edcon dei nuovi contenuti. In Italia siamo circa una decina di associazioni ed ho anche proposto diper operare insieme con l’obiettivo di creare anche una figura professionale riconosciuta.Un problema molto attuale. Ci scontriamo con questa figura voluta dai tempi attuali sia per motivi dipersonale che economici. Stiamo cercando di trovare una soluzione anche mediante regole affinché tutto questo non si scontri con i nostri. Purtroppo si mescola un po' tutto, ci sono anche troppi brand manager.La storia delha vissuto nel corso degli anni dei cambiamenti epocali, daialle. Negli anni '90 lo spettacolare, poi nel 2000 è arrivata laa cui alla creatività classica si è aggiunto un approccio "culinario". Il nostro settore è ine da tutti i cambiamenti abbiamo imparato qualche cosa. Ad esempio dal flair ad utilizzare le due mani, ad essere veloci. Siamo in piena epoca di sviluppo della mixology, ben venga utilizzare particolari attrezzi che si trovano solo in cucine di avanguardia, ecco perché viene definita anche. La cosa sbagliata è trasformare il barman in produttore. Le persone che fannohanno delle competenze diverse.Essendo cresciuto in un’associazione, credo nei valori del confronto tra professionisti e nelreciproco. Si parla di bere consapevole, mi piacerebbe riuscire a fare in modo che asia un, che conosca la materia, che abbia frequentato dei corsi, che sia dotato di una. Per aprile tiamo organizzando il nostro convegno al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent (Ao).Sono stato molto sorpreso soprattutto perché non utilizzando molto i social sto ottenendo un buon risultato. Per me un gioco carino, ma fa bene ai giovani, dovremmo fare in modo di dare la possibilità a giovani meritevoli di avere visibilità. Le associazioni potrebbero anche fornire dei nominativi.