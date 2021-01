Cinzia Ferro: Bar e ristoranti vittime di una politica miope

Primo Piano del 02 gennaio 2021 | 08:33

’ un’ottima opportunità per farsi conoscere e per conoscere altri colleghi a livello professionale». Si esprime così, regina del mondo del bar della mixology e titolare dell’ Estremadura Cafè a Verbania, a proposito del sondaggio di Italia a Tavola. Cinzia si può considerare ormai una “veterana” del sondaggio Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza:. Una riprova dell’enorme apprezzamento da parte del pubblico che negli anni ha imparato a conoscerle per la sua simpatia, la sua competenza, la sua passione e soprattutto la sua grande professionalità.«Non ero convinta di partecipare, non volevo osare anche quest’anno per lasciare spazio ad altri colleghi. Alla fine però ho deciso che valeva la pena insistere ed è per questo che mi sono rimessa in gioco.. Il sondaggio è molto interessante, vale la pena ripeterlo anche in futuro».Tra poche ore si concluderà il primo turno del sondaggio 2020: alle ore 12 di lunedì 4 gennaio si chiuderanno le votazioni e solo i primi 12 classificati di ciascuna categoria potranno accedere al 2° turno.Il giudizio di Cinzia sul 2020 è categorico, avendo pure lei dovuto fare i conti con il covid, infettata e guarita. «Quest’anno si chiude con tanta amarezza - sottolinea - perché. Certo, anche fra di noi c’è stato qualche furbo che ha esagerato, ma per quel che mi riguarda mi son ritrovata, soprattutto nei mesi estivi, a lavorare pochissimo pur avendo osservato alla lettera le norme di sicurezza.. Ecco, questo è il nocciolo della questione. Mentre la stragrande maggioranza dei barman e dei ristoratori ha rispettato la legge, altri - anche professionisti - se ne sono infischiati. Ho visto».Per il 2021, Cinzia Ferro vede un solo colore, «il. È il colore della passione e della volontà, della tenacia. Ce la dobbiamo mettere tutta - conclude la barlady - tirare fuori quello che abbiamo dentro. Nei mesi scorsi il nostro mondo ha subito troppo, chi avrà tenacia e voglia di fare rimarrà in piedi.. Per quel che mi riguarda, sono come una guerriera, voglio tornare a lavorare al più presto, con serenità!».