Diventare bar manager, il sogno realizzato di Simone Bruni

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 10:28

40 ml Rum bianco

20 ml DR.Shrubs al pompelmo

40 ml spremuta di pompelmo rosa

10 ml sciroppo di zucchero

20 ml Sciroppo di rose Monin

40 ml succo di maracuja

20 ml rosei Donder

Bitter Rouge

Seedlip 42 Grove

Solerno

da giovane sogna di seguire le orme di suo padre e fare l’infermiere. Sogna di curare le persone, e alla fine facendo il barman oggi si prende cura dei clienti sia fisicamente che mentalmente. Lo studio è il muro insormontabile che il giovane Simone non riesce a superare e quindi, abbandonata l’idea di intraprendere una carriera nella sanità, inizia a lavorare in mensa alla Fincantieri di Muggiano (Mi)., città che dà i natali a Simone, gli permette di “farsi le ossa” lavorando in locali nella stagione estiva. È qui che ha un, ma il servizio di sala gli dà più soddisfazioni. Si sa che il settore della ristorazione offre molte opportunità, e saperle cogliere rappresenta la svolta e la fortuna di carriere professionali di tutto spessore. Così è per Simone, che grazie ad un amico entra nel vorticoso mondo delle stagioni nell’. Comincia a lavorare negli alberghi con determinazione e sa già quali sono i suoi obiettivi. Inizia da un resort 5 stelle come “La Meridiana” a Garlenda (Sv), sverna in Inghilterra per impreziosire i modi e la lingua, va in Valle d’Aosta a Pila, a Villa La Massa vicino Firenze, poi ritorna nella terra d’Albione a Berkshire, nell’antica residenza dei Duchi di Buckingham, al Cliveden House Hotel.Al suo rientro in Italia a, Simone non è più il timido ragazzino che sognava di curare i malanni del mondo, ma uncon profonde conoscenze sull’arte dell’accoglienza e solide basi tecniche, in grado di dare piena soddisfazione alla clientela più esigente. Comincia ad interessarsi allee frequenta le loro attività. Inizia a seguire master di approfondimento e partecipa a vari concorsi con ottimi successi. Si trova anche a lavorare al Covo di Portofino e come secondo barman all’Excelsior di Rapallo. «È stata dura - racconta - ma la voglia di cogliere un altro aspetto del mondo del bar era tanta e soprattutto era un’occasione per fare esperienze nell’attesa di realizzare il mio sogno di diventare bar manager».Dopo tanti sacrifici, arriva l’opportunità di ricoprire il ruolo tanto desiderato, quello di, all’Hotel Villa Cora a Firenze. In questo 5 stelle lusso, situato in uno splendido giardino, Simone lavora alacremente e non si risparmia per elevare alla quintessenza il concetto di servizio. Tuttavia, ha ancora un mattone da inserire per completare la sua preparazione, così parte per la. Il severo e preciso sistema organizzativo svizzero è un elemento che ritiene necessario per completare una carriera professionale top level. Torna in Italia con un bagaglio ricco di esperienze che mette subito a disposizione dell’Hotel Hermitage sull’isola d’Elba. Vince anche un Elba Drink , concorso d’eccellenza riservato ai professionisti italiani. Qui conosce, grande professionista, e tanti altri soci. E ne incontra altri ancora nel suo girovagare, passando dal Golf di Madonna di Campiglio al Golf Royal di Courmayeur con. Atterra alla fine all’in Sicilia e purtroppo, come tanti suoi colleghi, si ferma a causa di questa terribile pandemia.Chiediamo a Simone un suo parere sulle associazioni in generale e su Abi Professional : «Penso che far parte di un’associazione aiuti senza ombra di dubbio a, grazie allaquotidiano con altri professionisti che diventano fonte di ispirazione. Abi Professional, anche se è una giovane associazione, ha delle grandi potenzialità perché formata da professionisti di grande peso ed esperienza nel mondo del bar e dell’accoglienza in generale. Sicuramente io darò il mio contributo per elevare il livello dei professionisti, così come recita la mission di Abi Professional, e in Liguria, mia terra natale, sarà mio piacere condividere il mio sapere con le giovani generazioni. A questo proposito sto seguendo un interessante progetto del, che certamente darà ottimi risultati».Simone vuole dare un consiglio ai giovani: «Secondo me la qualità che deve avere un ragazzo o una ragazza che si avvicina a questo mondo è l’, insieme allacostantemente in nuove situazioni lavorative in Italia ma soprattutto all’estero dove, come nel mio caso, ci si può formare anche come persona».Ecco alcune sue ricette: