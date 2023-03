Onestà, trasparenza, dedizione e rispetto: le nostre parole d'ordine

Come detto e ripetuto già parecchie volte, sono convinto che l'unione faccia la forza e, visto per come è partito questo 2023, per la nostra associazione questa mia convinzione è ancora più concreta. Anche se siamo ancora abbastanza giovani, ricordo che siamo nati nel 2014, precisamente il 10 settembre, la nostra associazione si sta facendo notare per ciò che fa e per come lo fa.

Fin dalla mia elezione, avvenuta nel maggio 2020, ho cercato di trasmettere quattro sostantivi che dovrebbero diventare dei punti fermi, e diciamo che ci stiamo riuscendo: ovviamente non posso cantar vittoria, ma onestà, trasparenza, dedizione e rispetto sono diventati per noi un inno. E questo, le aziende che ci sostengono e che continuo a ringraziare, lo hanno avvertito e si sono e si stanno avvicinando a noi. E grazie a esse riusciamo a fare delle belle cose.





Per Abi Professional il motto è: l'unione fa la forza

Come dicevo il 2023 è partito alla grande: abbiamo organizzato e. Siamo partiti con il concorso regionale della Sezione Toscana e pensate che, grazie all'impegno del vice presidenteche, insieme alla coordinatrice e tutto il gruppo di lavoro, ha permesso ai soci di presentare le loro creazioni lavorando sul banco bar che vide protagonista, per quasi 30 anni, colui che diede i natali, stiamo parlando di. Anche in Sicilia, in questi giorni, i soci saliranno in pedana per decretare il loro campione che parteciperà alla finale nazionale. A breve le sezioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche si uniranno per il loro concorso, seguite dalla Sezione Sardegna e dalla Sezione Abruzzo/Molise. Anche le Sezioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria si sono unite per programmare il loro concorso Interregionale. E anche le altre sezioni si stanno organizzando per effettuare il loro concorso al più presto.

Come ogni anno, per ogni concorso regionale, verrà incoronato il campione regionale che parteciperà, appunto, alla finale nazionale, di cui possiamo già comunicare il luogo e la data. A Roma, all'Hotel Mercure Roma West, dal 7 novembre, per 3 giorni, il convegno prenderà forma, ma ne parleremo più avanti. Anche gli altri concorsi hanno iniziato a prendere “vita”.

Un progetto condiviso con Solidus

I blasonati concorsi “Elba Drink” e “Skyway Cocktail Competition” sono stati confermati e si faranno dopo l'estate.

Anche nelle fiere, da Nord a Sud, Abi Professional è presente. Non ultimo, insieme alle associazioni consorelle di Solidus siamo stati presenti alla fiera Fare Turismo di Roma: qui è iniziato il progetto che le associazioni hanno illustrato al convegno nazionale Solidus di Riccione, che si è svolto lo scorso dicembre. Un progetto che illustrerò a tempo debito. Sono una persona che nella vita e nel lavoro cerca di essere il meno “macchinoso” possibile e vedere che tanto viene organizzato con meticolosità, ma in tempi molto ristretti, mi riempie di orgoglio e di gioia. E se questi sono i risultati allora “vento in poppa” e “tutta a dritta”.