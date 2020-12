La lettera di nove chef al governo Conte: Aiutare i ristoranti, sono simbolo della cultura italiana

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 11:34

Massimo Bottura e Giuseppe Conte

La cucina come cultura per essere ascoltati dal Governo

Bottura al governo: Un ristorante vale una bottega rinascimentale

Oldani: Cucina è incrocio di mondi

Gruppo unito per aprire un tavolo di confronto

Ma cultura non fa rima con aiuti concreti

opo un 2020 tragico, la ristorazione guarda al 2021 come l’anno del. Una speranza più che un’ipotesi visto che laè ancora in atto e le scelte del Governo quando si tratta di stringere e limitare picchiano duro proprio su bar e ristoranti Ma parlare di Rinascimento può già essere un primo passo importante verso una svolta. Significa inquadrare lanon come colei che sfama gli italiani in pausa pranzo o permette di non prendersi la briga di cucinare una sera in casa propria, ma come quell’arte tutta tricolore che contraddistingue unae un modo di vivere tipico del nostro Paese.Forse, spostando l’attenzione sul valore sociale della cucina anche chi prende lepotrebbe cambiare punto di vista e premere un po’ di più sull’acceleratore quando si tratta di decidere cosa e quando lasciare aperto . Non che il ragionamento sia nuovo, molti cuochi in questi mesi lo hanno ribadito, ma questo è il momento di farlo presente con convinzione, progettualità, interesse reale sostenuto da idee, cambiamenti, maniche che si rimboccano invece che bocche che ogni giorno chiedono aiuti economici e basta Lo spunto “culturale” è stato colto anche dal Corriere della Sera dopo la tre giorni di “Cibo a Regola d’Arte 2020” al quale hanno preso parte moltie anche il Premier che già si era esposto proponendo al governo alcune sue soluzioni per sostenere i ristoranti in crisi - ha scritto un lettera al Corriere rivolta alitaliano.“Mi domando - scrive - ma noi chi siamo? Io credo che oggi un ristorante, in Italia, valga una: facciamo cultura, siamo ambasciatori dell’agricoltura, siamo il motore del, facciamo formazione, ed ora abbiamo dato inizio ad una rivoluzione culinaria “umanistica” che coinvolge il sociale. L’ospitalità e la ristorazione, l’arte e l’architettura, il design e la luce sono gli assi portanti della nostra identità».E ha posto poi l’accento sull’importante contributo che un ristoratore può dare al suo territorio: «Negli ultimi cinque anni a, grazie ad un micro ristorante come l’Osteria Francescana, sono nati oltre. È nato il turismo gastronomico dove migliaia di famiglie, coppie, amici, passano due o tre giorni, in giro per l’Emilia, a scoprire e celebrare i territori e i loro eroi: contadini, casari, artigiani, e pescatori»., sempre al Corriere, ha invece scritto: “La cucina è incrocio di mondi. Sostenerla equivale ad aiutare chi vuole unire le persone, farle stare bene, valorizzare lavoro e qualità, luoghi e. Ce l’abbiamo messa tutta per arrivare fin qui, vorremmo poter continuare a farlo». Iitaliani rappresentano l’1,8% del Pil nazionale (96 miliardi). Questo, ogni tanto, va ricordato. Anche a noi stessi”.Oltre a loro il Corriere ha chiamato a raccolta altri nomi dell’alta cucina italiana: Massimiliano Alajmo, «Le Calandre» (Sarmeola di Rubano, Pd); Bobo e Chicco Cerea, «Da Vittorio» (Brusaporto, Bg); Ernesto Iaccarino, «Don Alfonso» (Sant’Agata sui Due Golfi, Na); Antonia Klugmann,«L’Argine a Vencò» (Località Vencò, Go); Norbert Niederkofler, «St. Hubertus» (San Cassiano in Badia, Bz); Niko Romito, «Reale» (Castel di Sangro, Aq); Antonio Santini, «Dal Pescatore» (Canneto sull’Oglio, Mn).L’idea di scrivere una lettera aperta al governo italiano ha l’obiettivo di chiedere un impegno a creare un, subito, attorno al quale sedersi e ragionare su cosa si può fare per riconoscere alla ristorazione un ruolo di primo piano. Lavorando sullo studio delle specificità dei diversi ristoranti, sui nuovi codicie su come tendere una mano reale a uno dei tanti settori che da questa pandemia rischia di essere cancellato.Perché servono misure che rendano possibile la visione di un futuro che, al momento, appare difficile da immaginare. Questo gruppo è sostenuto dallo stesso Corriere della Sera il quale si fa promotore dell’apertura di unapubblica che accolga il contributo di tutti gli chef e ristoratori che vorranno aderire. E domanda con forza all’esecutivo, in particolare al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, l’apertura di un confronto immediato.Un obiettivo che ha nei grandi nomi stellati dellanostrana i trascinatori, ma che punta a sostenere soprattutto le piccole realtà presenti su tutto lo Stivale, le quali più di tutte rappresentano lae danno da mangiare (nel senso di tenere in vita grazie agli stipendi) migliaia di famiglie. Tutto questo premettendo che cultura non fa rima con garanzia di sostegno; basta chiedere ai musei, alle guide turistiche, al mondo del turismo culturale a quale triste destino stanno andando incontro da marzo a oggi e fino a chissà quando...