Bottura e la mancetta da 865 euro, duro attacco ai rimborsi governativi

«Parole piene di burocrazia, coi ristori non ci pago neanche gli stipendi»



n intervento passionale pieno di enfasi, come l'ha definito lui stesso. Ma quello dello chef Massimo Bottura, in collegamento con l'assemblea di Fipe-Confcommercio , è stato anche un attacco diretto alla "mancia" elargita dal governo aiin difficoltà per colpa delle restrizioni anti-. Le sue infatti sono state le parole più accorate di tutta la tavola rotonda organizzata dal mondo dei«Ho sentito frasi piene di. Noi dopo esserci adeguati tra mascherine, gel, saturimetri, scanner e purificazione dell'aria eci siamo visti riconoscere solo. Di cosa stiamo parlando? Ci sentiamo abbandonati a noi stessi. Non abbiamo alcun appoggio. Coinon pago neanche gli, non vado da nessuna parte».



«Cassa integrazione in ritardo e prima rata delle tasse non cancellata»

Se non altro è arrivata la cassa integrazione. Anche se «con ritardi mostruosi, infatti l'ho dovuta anticipare io ai miei ragazzi». Quello che è stato fatto dal governo insomma non è stato giudicato sufficiente: «Abbiamo ottenuto la sospensione della seconda rata di tasse, ma la prima l'abbiamo già pagata».



E non è ovviamente tanto un problema della sua Osteria Francescana, che «può andare avanti», anche perché Bottura, che rappresenta un marchio dal valore stimato di 200 milioni di euro, lavora nel mondo, «a Dubai, a Las Vegas», come ha detto il diretto interessato. «Ma chi si occupa di tutti gli altri? La ristorazione è il primo turismo per cui gli americani vengono in Italia, ma è una questione di qualità, non di quantità. Siamo diventati delle botteghe rinascimentali dove facciamo cultura».



Secondo Bottura, che aveva scritto anche una lettera al premier Giuseppe Conte chiedendo di rispettare la categoria, «vanno divise le categorie: bar e ristoranti. Portiamo la ristorazione a un certo livello. Siamo l'asse portante della nostra identità. La politica è fatta di coraggio e di sogni, è simile alla poesia, e deve cercare di proteggerci e di valorizzarci».