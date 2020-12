I ristori valgono più di una manovra, ma non tutelano bar e ristoranti

Primo Piano del 04 dicembre 2020 | 08:30

La somma totale dei ristori supera il valore della manovra

C'è anche un altro fondo ristori da 3,8 miliardi per l'anno prossimo

Gli escamotage di fondi già stanziati o di diritto delle imprese

Rimedi per chi è stato penalizzato dal parametro di aprile

Professionisti e fornitori attendono un sostegno

Sospensioni fiscali e contributive diventano esenzioni?

occia dopo goccia, la pioggia diha raggiunto dimensioni considerevoli. Il problema però non è tanto il “quanto”, ma “a chi” questisono andati in soccorso e "come" sono stati recuperati. Perché è ovvio che la crisi del coronavirus abbia penalizzato in particolare alcune categorie, che tra l’altro ancora non vedono la luce in fondo al tunnel. Come i, gli, in generale i settori di. Di certo se si guarda soltanto la mera cifra finale, il “bottino” non è così esiguo. E ha raggiunto una consistenza maggiore dellaper il 2021.I conti li ha fatti Il Sole 24 Ore, calcolando che l’intero sistema dei ristori - il primo decreto, poi il bis, il ter e il quater - sta per superare la soglia dei. Oltrepassando quindi i 39,1 miliardi dellache ora è alla Camera. Senza considerare che proprio in manovra c’è anche un altro “fondo ristori” da 3,8 miliardi per l’anno prossimo.Nel dettaglio si parla dei 5,5 miliardi del, i 2,6 dele i 2 miliardi del. Poi ileroga altri 9 miliardi (8.999,46, per la precisione). E 5,3 miliardi si ripresenteranno l’anno prossimo nel fondo per ulteriori aiuti. Infine ci sono i 20 miliardi di possibileche il governo dovrebbe decidere a inizio 2021.C'è un "però": alcuni di questi fondi nel decreto quater sono stati recuperati dain precedenza e non spese. Oppure, ancora peggio, i soldi per salvare le aziende appartenevano in realtà già...: il governo ha infatti recuperato i soldi dei crediti che le imprese avevano nei confronti della pubblica amministrazione . Un gioco delle tre carte.Non di certo noccioline, anche se i problemi restano. Come per esempio il rimedio da trovare per chi è stato fortementedal criterio che ha legato calcolato la misura deialla perdita didi(specialmente quindi gli albergatoridel mare e della montagna).Ci sarebbe poi da estendere la rete del sostegno economico ai settori che fin qui sono stati trascurati, cosa che in parte è stata fatta in Lombardia dalla delibera della Giunta regionale che ha subito sbloccato gli aiuti arrivati dal governo per taxi,, design, servizi fotografici e non solo.Ma attendono una mano anche tutti queiche hanno goduto solo della prima del decreto di maggio e le aziende delle filiere che non sono state interessate direttamente dalle restrizioni anti-pandemia, ma che hanno visto comunque crollare i fatturati perché eranodi esercizi commerciali e di attività chiuse o semi-chiuse daiPer tutte queste categorie in difficoltà si potrà anche intervenire con il fondo da 5,3 miliardi creato dal ristori quater le cui risorse, prodotte daiper il momento sospesi, dovranno aiutare i soggetti che con i vari decreti anti-crisi «siano stati destinatari diche registrino una significativa perdita di fatturato».Anche perché altrimenti bisognerà chiedere ad aprile i pagamenti sospesi oggi a soggetti che comunque non saranno in grado di onorarli a causa della crisi . Le sospensioni si dovrebbero quindi trasformare in. Anche perché altrimenti resterebbero delle tegole come quella della Tari . Perché se il vaccino sembra essere alle porte , il rimbalzo economico è ancora lontano.