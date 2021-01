Anno nuovo, vita nuova? Siamo nelle mani dei politici

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 12:37

n molti, l’anno appena trascorso, nella speranza di archiviare definitivamente i mesi vissuti di continua fibrillazione, nell’attesa di scorgere un segnale di completo debellamento o di una forte svolta contro la pandemia., anche per aver scardinato le nostre quotidianità e messo in discussione molto di ciò che davamo per scontato. L’emergenza sanitaria e la necessità di salvaguardarci ci ha imposto uno sconvolgimento nelle abitudini, dal mondo del lavoro a quello della famiglia e della socialità. In tutti quei mesi siamo stati costretti a molte rinunce e tanti nuovi sacrifici; abbiamo fatto delle scelte, per quanto ci sembrassero inaccettabili, e siamo stati costretti a guardare solo all’indispensabile.Non dimentichiamo, però, particolari categorie di lavoratori. Glicontinuano a lavorare in condizioni di perenne emergenza, tra notevoli difficoltà fin quando tutto, e ripeto tutto, sarà passato. Non ignoriamo nei mesi a venire gli, le cui attività sono state di nuovo chiuse o fortemente ridotte per le festività natalizie. Così pure ie di altro ancora, che soffrono per il futuro.A tutti loro mi rivolgo, dopo le festività passate necessariamente sobrie e più morigerate (come per ogni italiano), inviando un sincero augurio con la speranza che il nuovo anno ci permetta di voltare pagina e di affrontare una nuova fase di vita, non certo meno impegnativa e irta di incognite. Auspico che il nostro indotto e tutta la nostra categoria, che stanno, possano, pur con le dovute “attenzioni”, al fine di recuperare l’irrecuperabile. Parole e colpi di decreti non hanno garantito a tutti stipendi, pagamenti di affitti, spese di casa, bollette, tasse e oneri vari Non imputo la colpa a nessuno, amministrare la cosa pubblica non è semplice, accusare di negligenza, imperizia o incompetenza una fazione politica rispetto l’altra non giova a nessuno, anche perché siamo sotto l’occhio vigile dell’Unione Europea e, comunque, tutti sulla stessa barca! I fondi economici sono stati messi a disposizione, occorreva però (io credo) che fossero impiegati meglio e nell’immediato attraverso procedure più semplici ed efficaci, non vanificate dall’e da formule astruse.Lasi astiene sempre, come giusto che sia, dal giudicare l’operato politico e il lavoro dei nostri amministratori anche in questa emergenza Covid. Sono state fatte “scelte” ponderate dalla loro coscienza, ne sono sicuro, e frutto di valutazioni da loro considerate sofferte e impopolari. La Federcuochi è convinta però che(anche le piccole e medie imprese naturalmente) equivale a: sono loro il “volano” dell’intero sistema economico italiano. Dando potere di acquisto alla massa di operai, questi movimentano “ricchezza”, anche in situazioni di crisi. La mia non è una supposizione ma una semplice concezione di economia, avallata da numerosi economisti: la vera ricchezza di un Paese si determina dalla velocità di passaggio di moneta corrente da un soggetto all’altro, e non dai denari a deposito fermi nelle banche o messi sotto il cuscino.Di sicuro la ripresa non sarà semplice né immediata ma, come abbiamo potuto sperimentare anche la scorsa estate, possiamo contare sull’, pronte a scattare e a reagire anche di fronte alla crisi più dura. Un abbraccio a tutti... ne abbiamo bisogno!