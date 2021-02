San Valentino gourmet? I consigli per la cena romantica e per i regali golosi

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 09:34

Cuori golosi e afrodisiaci per Bottega Balocco

I biscotti a forma di cuore di Bottega Balocco-Italian Bakery 1927 sfornati per San Valentino

Grappa e cioccolato: connubio vincente di Distillerie Bonollo

La tenerezza si sposa con il cioccolato e le note della Grappa OF Amarone Barrique





Nel calice il Nebula Rosa di Poggio Cagnano

Nebula Rosa è un vino biologico rosè a base di Sangiovese





Bollicine rosa con Venturini Baldini

Per l’aperitivo è perfetto il Cadelvento Spumante Reggiano Lambrusco Rosato Doc





Una Goccia Rosé con Acetaia Canossa

La Gift Box Goccia Collection dell'Acetaia di Canossa





Orzo e cioccolato nel dolce speciale di Orzoro

Una ricetta che prevede pochi ingredienti Orzoro, orzo e cacao





Dolcezza e romanticismo con il Moscadello di Montalcino

Vino dal sapore intenso, floreale e speziato





Il cuore di cioccolato di Paluani

Una torta morbida, realizzata con un soffice impasto





Nuova collezione in collaborazione con l’illustratrice Virginia di Giorgio





Le bottiglie personalizzabili per San Valentino 2021





Il robot è personalizzabile grazie all’incisione laser





Gli aceti al melograno, mirtillo rosso e lampone





La linea di prodotti L’Amour Collection realizzata da Le Creuset





rosse e immagini di, una piccola figura alata con arco e freccia per colpire il cuore delle persone sono i simboli più comuni di, la giornata per antonomasia associata. Una tra le feste più chiacchierate, ma per la maggior parte di noi irrinunciabile.Per molti, San Valentino è visto, infatti, come un’occasione in più per ricordarsi il proprio. E mai come quest’anno, un momento da concedersi perla persona che abbiamo scelto, a cui portare attenzione ogni giorno, ma che spesso diamo per scontata.Comenel? Laromantica per la maggior parte deglisarà tra le. Ma con il giusto menu e la giusta atmosfera può trasformarsi in un momento piacevole da ricordare.E cosa? Ilè sempre un’ottima scelta. A partire dall'onnipresentefino aspeciali perfetti per l’occasione. Se siete indecisi, ecco le nostre, marchio premium della storica azienda Balocco di Fossano (Cn), propone Cuor di zenzero , limone e cioccolato bianco. Nei frollini di pasticceria artigianale, alla delicatezza del limone si aggiunge il gusto deciso dello zenzero e la bontà del cioccolato bianco per creare una pastafrolla di alta pasticceria italiana dal gusto speziato.Questiconquistano a San Valentino per la forma a cuore e accendono la passione grazie allo zenzero, afrodisiaco speciale capace di risvegliare il desiderio e donare energia.suggeriscono le Coccole Of Bonollo , deliziose praline dal cuore tenero, una mousse in cui il pregiato cioccolato, appositamente selezionato, si unisce con le vivaci ed intense note dellaOf Amarone Barrique, punta di diamante della produzione Of Bonollo, dando luogo ad una soffice, irresistibile ed appagante esperienza sensoriale., la piccola Boutique Winery dellaaffacciata sull’Argentario, dove questi “artigiani” del vino hanno recuperato, nel 2005, un podere abbandonato da 30 anni trasformandolo in un piccolo gioiello invita al brindisi con Nebula Rosa , annata 2019, rosato biologico a base di Sangiovese.Il profumo presenta numerosi frutti rossi, tra cui ribes e lampone, che si manifestano gradualmente seguiti da erbe officinali in un epilogo speziato. In bocca si percepiscono la succosità e la fragranza dei frutti rossi che si accompagnano alle sensazioni di freschezza e profondità. Il nome e l’etichetta rievocano una “nebula” che vuole essere una “riproduzione” della Nebulosa di Orione.Un’alternativa di grande appeal è rappresentata da un brindisi con Cadelvento Spumante Rosato Brut di, storica tenuta, nel cuore delle terre di Quattro Castella. È prodotto dai cloni di Lambrusco Sorbara e Grasparossa, vitigno simbolo e interprete d’eccellenza di questa terra.Asciutto e fragrante, seduce con le sue bollicine eleganti e il profumo suadente che, al naso, avvolge con note di rosa canina e di susina matura. Le sfumature rosa cerasuolo brillante conquistano al primo sguardo. Acetaia Canossa all’interno della Tenuta di Roncolo, tra le più antiche acetaie della provincia di Reggio Emilia, suggerisceun condimento a base di mosto d'uva Ancellotta che invecchia per 5 anni in botti di rovere bianco.Colore rosa luminoso e limpido, al naso è piacevolmente fruttato, con un sapore fresco e delicato, perfetto abbinamento a salumi e piatti di carne cruda. È ideale per condire la verdura e il pesce alla griglia. Disponibile anche laGoccia Collection, con una selezione di questo condimento.per stupire la tua persona più cara con un dolce davvero unico,consiglia unconal. Una ricetta che prevede pochi ingredienti –e cacao, cioccolato fondente, burro, uova, zucchero e farina – semplici passaggi ma un risultato finale di grande effetto e ad altissimo tasso di dolcezza e cremosità. Un modo perfetto per regalare (e regalarsi) un momento goloso, unendo la naturalità dell’orzo con il tocco morbido del cacao, e dare un gusto tutto nuovo a questa occasione speciale.Per sorprendere la propria anima gemella il Moscadello di Montalcino , nettare dalle antiche origini (persino Ugo Foscolo se ne concedeva un buon bicchiere per rilassarsi dopo le fatiche letterarie) che celebra la perfetta unione di dolcezza e romanticismo.Ottenuto dalle uve di Moscato Bianco, il Moscadello di Montalcino di Caparzo ha un sapore intenso, floreale e speziato, adatto anche ai palati più raffinati.Questo vino può accompagnare non solo dolci a base di frutta secca, ma anche di cioccolato, per chi volesse abbinare a una bottiglia preziosa un regalo più goloso.Con la sua suadente leggerezza è l’abbinamento ideale anche per formaggi erborinati oppure il dolce finale della cena di San Valentino per brindare al giorno più romantico dell’anno.Presenta per San Valentino, Cuor di Cioccolato . Una torta morbida, realizzata con un soffice impasto che, al taglio, rivela una fetta ripiena di squisita crema pasticcera. La copertura è composta da una glassa di golose scaglie di cioccolato fondente e impreziosita da un cuore di cioccolato bianco per rendere unico questo momento speciale.Quest’anno ha realizzato una nuova collezione in collaborazione con l’illustratrice, meglio conosciuta come Virgola. Lei e il suo caratteristico acquerello si sono lasciati ispirare per quest’occasione dalle forme, dal simbolo e dal significato metaforico del cuore.Il Cuore Lindor , che accompagna tutte le storie d’amore con la sua irresistibile scioglievolezza racchiusa nel finissimo e croccante strato di cioccolato al latte. Il cuore come luogo dentro ciascuno di noi in cui scocca la scintilla quando ci si innamora, il motore che dà vita a tutte le storie più intime e personali.Quest’anno la selezione di bottiglie pensata per San Valentino che prevedeDocg vuole celebrare l’amore in tutte le sue forme. Un brindisi ancora più entusiasmante in quanto lesono tutteper rendere questa ricorrenza ancora più speciale. KitchenAid Artisan , il robot perfetto per San Valentino, uno strumento straordinario che, grazie a una gamma completa di accessori, è in grado di svolgere una infinita serie di funzioni: dal pesare e setacciare automaticamente gli ingredienti, al lavorare la pasta fresca, al pelare, pulire al centro, affettare e spiralizzare le verdure, al macinare e molto altro.Vero alleato dellain cucina, permette di sperimentare, rinnovarsi, creare nuove sfumature di gusto, per sorprendere il proprio partner in mille modi diversi. E per lasciare ancora di più il segno nel cuore della persona amata, è possibile personalizzare il proprio robot da Cucina Artisan attraverso la sezione dedicata del sito ufficiale di KitchenAid.Non si tratta solo di poter scegliere tra una grande varietà di, o tra le tante ciotole diverse per, ma di poter aggiungere anche un vero. Graziedi un messaggio sulla fascia superiore, è possibile racchiudere in 24 caratteri un pensiero, un augurio, un messaggio d’amore che lasci il segno: qualcosa che faccia del vostro robot da Cucina Artisan un pezzo davvero unico.Propone gliai frutti rossi, delicati condimenti ottenuti miscelando i migliori succhi freschi di frutta da coltivazione biologica, raccolti a piena maturazione, con gli aceti di vino della celebre acetaia di Modena e una parte di mosto d’uva.Gli aceti aluniscono alle note di piacevole freschezza il benessere dato dal forte potere antiossidante e antinfiammatorio di questi frutti dall’alto contenuto di polifenoli e vitamine. Ideali per condire a crudo, marinare e in cottura per glassare e caramellare. Gli agrodolci di Aziendasono ottimi anche nella miscelazione di bevande fresche e dissetanti o come ingrediente per un tocco originale di cocktail alcolici e non.L'azienda francese che da oltre 90 anni produceper la cucina, fa proprio del cuore il protagonista della linea L’Amour Collection dedicata alla festa degli innamorati. Uncompleto di prodotti che mette in primo piano ilnella forma e nei colori. Novità assoluta, la Marmitta in ghisa vetrificata bianca, decorata con cuori dalledisegnati a mano e serigrafati sul corpo e sul coperchio della pentola, con pomolo in acciaio con finitura oro.Disponibili con lo stesso motivo, anche lae lain gres. Anche la Cocotte a cuore con coperchio quest’anno risplende di un nuovo design: manici più ampi ed ergonomici, pomolo in acciaio e cerchi in rilievo che meglio definiscono la caratteristica forma. Realizzata in ghisa vetrificata, è resistente a graffi e urti, viene proposta con colore ciliegia. A forma di cuore anche gli stampi per muffin e la linea in gres di piatti, mini-cocotte e ramequin.