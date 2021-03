Parmigiano Reggiano, dall'Europa 40 ricette per esaltarlo

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 17:21

Mesnerhaus

Lukas Restaurant

Genießer-Kuschelhotel Bergergut

Rau Restaurant

Herzig Restaurant

L'Horizon

L'Oh

Vous lé Vous

Badi

Dubravkin Put

Foša

Anona

Le Saint - Lazare

Le Senso

Le Relais du Coche

Restaurant BK

Berlins KroneLamm

Weisses Ross

Huberwirt

Hotel Blauer Engel

PHOENIX Restaurant & Bar

Atelier

Dolada

Feel

Lev by Mike

Orangerie De Pol

Spetters

Rozemarijn

Scherp

Baracca

Salon 1905

Atelje

Gric

Rizibizi

Azafrán

Palio

Da Terra

Chestnut

The Dysart

The Kings Arms Flegg

l suo profumo deciso e speziato, il sapore sapido e intenso rendono40 mesi un prodotto dalle caratteristiche apprezzate e sempre più richiesto sulle tavole dei consumatori. Il Consorzio Parmigiano Reggiano ehanno scelto di esaltare queste qualità con il progetto “” nel corso del quale quaranta chef da tredici Paesi europei hanno sviluppato ricette uniche e inedite ma allo stesso tempo locali, ossia strettamente legate alla propria zona di origine.Per il progetto, inquadrato in una partnership triennale tra il Consorzio e Jre, sono stati selezionati ristoranti in Così come Parmigiano Reggiano è legato alla propria area di origine – formata dalle province die parte delle province di Mantova e Bologna - anche glihanno dovuto trovare una chiave di lettura “locale” per i propri piatti, dando vita a ricette fusion e abbinamenti sorprendenti: da Parmigiano Reggiano 40 mesi, trota, burro, ginepro e ostrica del ristorante austriaco Herzig ai Maultaschen con Parmigiano Reggiano 40 mesi del ristorante Krone Lamm di Berlino, fino ai Gamberi d’acqua dolce con ananas e Parmigiano Reggiano 40 mesi del ristorante Le Relais du Coche a Eyguières, in Francia.L’iniziativa è inserita nell’ambito del Progetto Premium “40 mesi”, lanciato dal Consorzio a novembre 2019 per promuovere lo sviluppo del nuovo segmento diper le lunghe stagionatura. Il Progetto Premium “40 mesi” parte dal lato dell’offerta, con un incentivo aiper trattenere sulle scalere le forme prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 affinché non finiscano sul mercato prima del dovuto.«Siamo entusiasti di collaborare con Jre - ha affermato, presidente del Consorzio - per portare Parmigiano Reggiano 40 mesi sulle tavole dei migliori ristoranti d’Europa. La chiave del successo di Parmigiano Reggiano è proprio la sua: è utilizzato in, non solo per la classica spolverata sui primi piatti, ma anche per dare un tocco di carattere a carne, pesce e persino ai dessert. Ed è proprio per questo che Parmigiano Reggiano è presente in tutti i paesi del mondo, con una quotache cresce ogni anno e che ha superato il traguardo del 44%”.«Per gli chef il Parmigiano Reggiano è, grazie ai suoi aspetti salutari, al suo gusto straordinario e alla sua versatilità, il compagno perfetto del buon cibo», afferma, presidente di Jre-Jeunes Restaurateurs. Ricordiamo che la stagionatura minima per Parmigiano Reggiano è di 12 mesi, mentre non esiste una stagionatura massima imposta dal Disciplinare di produzione. Durante il processo di, grazie all’azione degli enzimi liberati dai batteri lattici, le proteine vengono scomposte in pezzi più piccoli, in peptidi e in amino-acidi liberi, mattoni base della catena proteica. Questa azione di scomposizione proteica (proteolisi) determina le proprietà della struttura e sensoriali di Parmigiano Reggiano e la suaFriabile, solubile e dalla forte personalità, Parmigiano Reggiano 40 mesi è apprezzato e utilizzato in cucina comeper esaltare naturalmente i sapori e gli aromi dei. Solo la degustazione in purezza, tuttavia, riesce a trasferire al naso e al palato tutta la complessità e le caratteristichedi questo formaggio: dalle note speziate, in particolare noce moscata e pepe, a quelle di frutta secca, fino al brodo di carne.