Don Gnocchi, non solo un alberghiero: il lavoro si impara al ristorante didattico

Continua la nostra ricerca sul territorio lombardo degli istituti alberghieri che, in maniera intelligente e imprenditoriale, stanno ampliando il percorso formativo con attività di somministrazione dirette al pubblico attraverso spazi esterni dedicati a bar, pasticcerie e ristoranti con proposte in molti casi di alto livello. Docenti di cucina e di sala e, come in questo caso sommelier dell’Aspi (Associazione della sommellerie professionale italiana, l’unica associazione italiana membro dell’Asi-Association de la sommellerie internationale), seguono gli allievi a contatto con veri clienti. Un’esperienza estremamente importante e positiva, superiore alla pratica degli stage. Dopo l’incontro con l’istituto alberghiero di Casargo in Valsassina (Lc) e il loro ristorante Didaktico a Lecco e il Piazza dei Mestieri a Milano, raccontiamo un’altra eccellenza, l’istituto alberghiero Don Gnocchi a Carate Brianza, provincia di Monza. Istituto multifunzione, come vedremo, che ha un percorso completo: oltre al classico triennio gli alunni possono continuare gli studi fino al quinto anno, ottenendo la maturità.

Studenti al lavoro nel ristorante didattico Saporintemne



Mission: aiutare i giovani a dire io valgo

La filosofia che l’istituto Don Gnocchi, applica è la seguente: «Se una scuola vuole efficacemente introdurre un giovane alla realtà, specie a un lavoro professionale, è indispensabile misurarsi con un committente reale e autentico, che ha le sue esigenze e le sue attese. Per questa ragione abbiamo scelto di aprire al pubblico il nostro ristorante didattico: perché la lezione non sia finzione, ma sia ogni volta un passo avanti nella crescita umana e professionale dei nostri alunni».



Il ristorante didattico Saporinmente

È un indirizzo di studi che, coniugando un’accurata preparazione professionale con una solida crescita culturale, si connota per le discipline connesse con l’impresa alberghiera e le varietà della ristorazione. L’insegnamento è fatto di lezioni teoriche in aula, ma pure di attività di laboratorio, uscite didattiche, stage lavorativi - in Italia e all’estero - in strutture qualificate.



Lo scopo è formare ragazzi che, via via affinando i loro interessi e scoprendone di nuovi, possano farsi strada nel vasto mondo dell’ospitalità e della gastronomia, contando su un’acquisita competenza concettuale, manuale, verbale -con due lingue straniere -e sulla fiducia nelle proprie capacità. E lavorando, in cucina e in sala, nel ristorante didattico Saporinmente, aperto ogni giorno al pubblico.



Accesso all’università

L’istituto alberghiero dà accesso all’università: la presenza forte delle discipline culturali di base - italiano, storia, matematica -, accanto alle scienze degli alimenti, al diritto e all’economia, fa sì che gli studi universitari siano per tanti un’opzione concretamente praticabile.



La serata con il macellaio Sergio Motta

Non solo, ogni mese, nel ristorante si svolgono serate enogastronomiche. Abbiamo partecipato a una in cui l’ospite era il famoso macellaio Sergio Motta, che dinanzi a un pubblico di oltre 100 ospiti ha raccontato la storia della sua famiglia, macellai appassionati di carne da sempre. Sergio segue personalmente piccoli allevatori in Piemonte specializzati nel manzo, anzi, bue piemontese Fassone. La serata ha avuto anche una piacevole variante, gli allievi di 4ª e di 5ª, coadiuvati dai rispettivi docenti e sotto la guida della professoressa di sala e sommelier Aspi, Michela Nardin, si sono scambiati (con successo) i ruoli: gli allievi di cucina si sono trasformati in addetti di sala e quest’ultimi si trasformati in aiuto cuochi, seguendo uno spirito formativo e di conoscenza delle diverse competenze.



Istituto alberghiero Don Gnocchi - Ristorante didattico Saporinmente

Piazza Risorgimento 1 - 20841 Carate Brianza (Mb)

Tel 0362 99 10 70