L’employee engagement... Lo strumento strategico per il coinvolgimento degli ospiti

Da diversi mesi a questa parte la sfida più rilevante per il comparto turistico e, in generale per il mercato del lavoro, è diventata la carenza di personale, criticità particolarmente sentita anche nell’ospitalità. In particolare a fronte di nuove esigenze, emerse in seguito della pandemia, le persone sono alla ricerca di un esperienza lavorativa che le gratifichi, che fornisca loro i mezzi di sostentamento e che contestualmente lasci loro il tempo ritenuto necessario per dedicarsi agli affetti, alla famiglia e alle proprie passioni. Ciò che cercano, inoltre, i lavoratori è un lavoro che incontri i loro interessi e che metta la persona in un contesto di arricchimento personale e di completezza di a fronte di un futuro che si è dimostrato incerto.

Questo ha avuto come effetto un importante impatto psicologico che, a sua volta, ha determinato una completa revisione dei valori e delle priorità della vita. Questo concetto vale per tutti e riguarda tutti gli aspetti della nostra vita sia lavorativi sia professionali.

Il vero lusso è dato dall’esperienza che gli ospiti vivono durante il loro soggiorno

Partendo dal concetto che oggi il vero lusso è dato dall’esperienza che i nostri ospiti vivono durante il loro soggiorno, capite bene che, rispetto allo scenario presentato sopra, la sfida che stiamo vivendo e che vivremo sempre di più in futuro, è quella identificata dalla soddisfazione e coinvolgimento di tutto il nostro personale per creare i presupposti per un servizio unico e personalizzato. È fondamentale oggi creare ruoli e mansioni specifici e basati sui punti di forza delle nostre persone, selezionare personale che abbia le soft skill che stiamo cercando, monitorare il loro stato d’animo e la soddisfazione, mantenere la passione sempre alta e mettere a disposizione la giusta formazione.

Questo perché possano svolgere al meglio il loro lavoro e abbiano la possibilità di crescere professionalmente. Altrettanto importante è garantire un salario adeguato e che riconosca le loro competenze e la professionalità, creare sempre nuovi valori aggiunti alla professione che svolgono, costruire giorno per giorno un rapporto di fiducia reciproco, ascoltare quotidianamente la loro voce e i loro feedback, mettendo di conseguenza in pista azioni correttive o migliorative, mantenere le promesse e dimostrare che ci si prende cura di loro in maniera genuina e sentita.

Questi sono gli elementi su cui dovremo basare il nostro lavoro quotidiano perché a noi è chiesto di essere sempre più leader ed esserlo implica prima di tutto qualità, skills ed empatia verso i nostri collaboratori che sono e saranno sempre di più determinanti e indispensabili per portare un’azienda al successo. Puntare sul nostro personale è e sarà il migliore investimento che possiamo e potremo fare.