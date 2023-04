Guest Experience, un elemento in grado di fare davvero la differenza

La guest experience da diverso tempo rappresenta un argomento oggetto di grande attenzione e, dal mio punto di vista, costituisce la chiave di volta nel concetto del lusso allo stato attuale e lo sarà sempre più in futuro. Il principio della guest experience è complesso e articolato e include innumerevoli variabili e leve che rappresentano e rappresenteranno l’elemento differenziale nell’ambito competitivo dell’intero mondo del lusso. Noi tutti riteniamo le qualità delle caratteristiche fisiche di un prodotto o servizio un elemento scontato. Da diverso tempo a questa parte l'aspettativa dei clienti sta evolvendo sempre più rapidamente verso la voglia e il desiderio di vivere un’esperienza unica. Esperienza che rimarrà un ricordo indelebile nella nostra memoria e che racconteremo e condivideremo con orgoglio e gioia con i nostri familiari, amici, colleghi e conoscenti.

Dobbiamo ricordarci che la nostra esperienza comincia molto prima che questa si realizzi con l’acquisto di un prodotto o di un servizio. Questo momento è fondamentale perché in esso si creano le aspettative che vogliamo vengano soddisfatte. Il nostro obiettivo principale e fondamentale è quello di esaudire le aspettative delle persone e superarle, al fine di generare uno stato di soddisfazione e piacere che le persone ricorderanno per tutta la loro vita.

In hotel è importante che gli ospiti si sentano come a casa propria

Fondamentali per gli ospiti è l'empatia del personale in hotel

Nell’ambito della guest experience ed engagement si evidenzia l’importanza e la crucialità dei sentimenti e delle emozioni che si generano durante l’esperienza e che costituiscono le vere chiavi di volta nel nostro lavoro. Sono di fondamentale importanza l’empatia e la capacità che ognuno di noi ha di entrare in contatto emotivo con le persone, instaurando con esse relazioni profonde, durature, sincere e leali. Sono proprio queste ultime che gli ospiti ricorderanno con entusiasmo e che li porteranno a non vedere l’ora di ritornare con lo stesso sentimento che porta a tornare a “casa propria”.

Pensate a come rimarrà indelebile nella memoria il ricordo in una coppia di genitori nel vedere la luce negli occhi e il sorriso dei loro figlio che, arrivando in camera, trova i suoi giochi preferiti. Oppure immaginate la gioia di un uomo d’affari, lontano dalla sua famiglia, che trova nel comodino della camera una loro foto. Questi piccoli gesti e attenzioni denotano che siamo sinceramente interessati a loro prima di tutto come persone. Questo è e sarà sempre più in futuro il vero valore aggiunto del nostro lavoro.