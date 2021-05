Dallagiovanna e Cast Alimenti ancora insieme per la formazione

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 18:16

Iginio Massari



i rinnova per il dodicesimo anno consecutivo la partnership tra, la scuola di cucina e dei mestieri del gusto di Brescia, che vantatra i suoi fondatori. Una partnership solida che ha come obiettivo comune la. Obiettivo che le due realtà perseguono con costanza e determinazione e con l’impiego di due “ingredienti” essenziali: qualità delleCuore del programma di quest’anno il Meet Massari , il format di Molino Dallagiovanna, alla sua quarta edizione, che vede protagonista il grande Maestro della pasticceria italiana Iginio Massari. Tre gli appuntamenti in Cast Alimenti con le coinvolgentidel Maestro dei Maestri, che si dedicherà il 10 maggio a, ail 14 giugno per concludere il 27 settembre con. Protagoniste delle creazioni di Massari le, ispirata alle dive del cinema e alle donne, che nasce da una selezione di grani pregiati 100% italiani.Novità dell’edizione 2021, che prende il nome di Meet Massari Business Experience, è l’introduzione di importanti momenti di formazione legati al. «Si fa presto a dire farina, ma dietro questo ingrediente c’è un mondo di valori che non si smettono mai di conoscere e di insegnare», dichiara, marketing e sales manager Molino Dallagiovanna. «Per questo da oltre dieci anni siamo al fianco di Cast Alimenti, eccellenza tra le scuole di cucina e di pasticceria italiane. Dalle iniziative che mettiamo in campo insieme, non ultima il, impariamo, cogliendo stimoli, suggestioni e nuove esigenze dal mondo professionale, e nello stesso tempo, abbiamo l’opportunità di insegnare, trasferendo quello straordinario patrimonio di valori che caratterizzano la nostra farina:, insieme alla macinazione lenta e a freddo, fino alle più innovative e creative tecniche di utilizzo, mostrate anche grazie al prezioso contributo di grandi Maestri dell’Arte bianca come Iginio Massari».«La consolidata collaborazione con Molino Dallagiovanna - ribadisce, direttore di Cast Alimenti - è uno dei più evidenti e significativi esempi di come il dialogo fra Cast Alimenti e imprese ai vertici nei loro settori, sviluppi una interazione unica in Italia a favore della formazione professionale. L’esperienza e i valori di Molino Dallagiovanna, infatti, si traducono in, che possono acquisire competenze strategiche nell’arte bianca. Un expertise ulteriormente valorizzato da un progetto formativo prestigioso e affascinante come Meet Massari, che quest’anno si svolgerà tutto in Cast.dei contenuti e di grande appeal, in perfetta sintonia con l’intera filosofia Cast: sviluppare formazione puntando all’eccellenza professionale e allo stesso tempo saper essere anche pragmatica, immediatamente applicabile e spendibile sul mercato».Ai tre appuntamenti in Cast Alimenti è prevista la partecipazione in presenza di undell’Arte bianca selezionati dai distributori di Molino Dallagiovanna, che supportano l’iniziativa. Partner del primo appuntamento del 10 maggio è Effeci Distribuzione, realtà brindisina guidata dalla famiglia Ventruto, appassionata della nobile arte pasticcera, che da generazioni tramanda i segreti e gli ingredienti più genuini ed efficaci per la preparazione dei dolci più tradizionali ma anche per la ricerca di nuove soluzioni e proposte. (Info su Effeci.org).L’incontro del 14 giugno è realizzato con, Cooperativa di Approvvigionamento fra Panificatori di Forlì, fondata nel 1959 dall’unione di più artigiani che hanno costituito un gruppo d’acquisto perdestinate alla produzione. Negli anni Coap è cresciuta ed è oggi un’importante organizzazione specializzata in consulenza e distribuzione per il foodservice professionale.L’ultimo appuntamento del 27 settembre ha come partner, azienda nata dalla volontà dei suoi fondatori, Luciano Di Luca, Giovanni Izzotti e Luca Alfieri, didei prodotti alimentari nel territorio abruzzese, dove la realtà opera. Fiore all’occhiello dell’azienda un ricco programma di corsi professionali che ogni anno si svolgono presso l’Accademia Elle&Elle con il supporto di Maestri e Chef delle aziende partner.