leDivine, farine 100% italiane, star dell’e-shop di Molino Dallagiovanna

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 10:35

L

Foto: Carlo Fico

’ampia offerta di farine acquistabili sull’ www.shopdallagiovanna.it ) si è arricchita nell’autunno del 2020 del. Questa linea di farine nasce da una selezione di grani pregiati italiani coltivati per Molino Dallagiovanna, grazie ad accordi diretti con gli agricoltori. I grani, dopo un’accurata selezione per tipologia, vengono sottoposti al lavaggio con acqua, vero plus di Molino Dallagiovanna, che prepara al meglio il chicco per le successive fasi di lavorazione. Si procede, poi, con la macinazione lenta e a freddo con cui si ottengono farine eccellenti, che esaltano il sentore aromatico degli ingredienti.Tre le farine di tipo 00 che compongono la linea leDivine, Sofia, Monica e Anna, i cui nomi si ispirano alle dive del cinema italiano e alle donne.è ideale per brevi lievitazioni quindi per cracker, pasta frolla, pan di spagna, plum cake e bignè.eccelle nella media lievitazione per ottenere il massimo della fragranza dal pane, dalla pizza, dalla pasta sfoglia e dalle veneziane.è una farina per prodotti a lunga lievitazione, perfetta per biga e lievito madre, pizze e focacce, panettoni e colombe, brioche e croissant.La presentazione del formato da 1 kg de leDivine, proposto in versione Capsule Collection in edizione limitata, è avvenuta in anteprima a ottobre scorso in occasione dell’ultimo appuntamento del Meet Massari Digital Edition 2020 . La stessa Capsule Collection è stata anche protagonista a novembre di un evento digitale dedicato al Natale con Daniele Persegani , chef e volto tv, che durante il suo cooking show presso la Cooking Academy di Gustincanto a Fidenza ha realizzato con la farina Anna dei Cinnamon Sticky Buns e con la Monica uno speciale pane lievitato ripieno da utilizzare anche come centrotavola.Grazie all’alto livello di qualità e alla forte identità italiana, leDivine hanno inoltre conquistato la prestigiosa Medaglia d’Oro 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Un riconoscimento al valore attribuito all’agricoltura italiana e alla capacità di “far farina” di Molino Dallagiovanna.Per informazioni: www.shopdallagiovanna.it