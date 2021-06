Condivisione, crescita, giovani. Inizia il nuovo corso dei pasticceri AMPI

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 19:18

I

Sal de Riso (foto: foodcommunity.it)

Occasioni utili per un passo avanti

Ora inizia il mandato

l nuovo direttivo, Accademia Maestri Pasticceri Italiani delinea le linee e gli obbiettivi per il. Il nuovo corso parte da una profonda, e non priva di tensione,. Il mondo cambia e anche, chiedendo ai vertici precedenti (Consiglio direttivo), un cambio di passo. Non è più tempo di visioni verticistiche. Occorre, oggi più che mai, agire tutti insieme e porre al centro dell’attenzionedal punto di vista della cultura e dell’etica professionale. Non si è mai disconosciuto l’impegno e il lavoro svolto dalla presidenza che ha però preferito le dimissioni piuttosto che dare forza ad un confronto interno leale e costruttivo. E le occasioni non sono mancate . Per esempio Il 15 aprile scorso dopo l’elezione e laavvenuta con la presenza di tutti gli Accademici (anche dei successivi dimissionari), elezione fra l’altro verbalizzata e firmata dal, e poi ancora il 17 maggio scorso durante la prima assemblea generale, dove in quell’occasione addirittura i, per non elencare tutti i tentativi individuali di riconciliazione ai quali purtroppo non si è avuta risposta Il direttivo crede che, «anche nella diversità di opinioni, lche non hanno giustificazioni valide. Siamo stati oggetto di critiche perché non abbiamo finora rilasciato dichiarazioni o espresso pareri su ciò che è successo. Non è nostra intenzione rilasciare pareri, ma ci preme esprimerci sui fatti, e solo su quelli avremo da dire qualora ci fosse chiesto.in quanto non c’è mai stato un passaggio di consegne ufficiale dalla vecchia dirigenza a quella nuova, e ciò ha provocato un vuoto gestionale a cui abbiamo dovuto dare priorità per colmarlo. Il Consiglioe l’ufficio di presidenza, dal momento del loro insediamento,Adesso si parte! Dichiara il nuovo presidente: « Il tempo delle polemiche è finito . Ora occorre ripartire con slancio ed. Il passato deve essere occasione di riflessione e apprendimento ma non ci deve impedire di proseguire nel lavoro per il raggiungimento di quello che tutti noi riteniamo sia il vero scopo di Accademia:. Gli fa eco il vice presidente: «. Siamo partiti da un nuovo assetto organizzativo interno, più strutturato, che prevede precise. Questo permetterà ad Accademia di essere più ricettiva nei confronti degli stimoli provenienti dall’interno e dal mercato. Per esempio abbiamo istituito nuovee indipendenti l’una dall’altra che gestiranno la vita associativa. Riteniamo giusto Porre una maggiore attenzione verso ie tutte le figure professionali che ruotano attorno al mondo della pasticceria, e infine ma non per ultimo approfondire temi importanti quali il, la gestione aziendale e la. Una piccola, grande rivoluzione che non poteva non coinvolgere anche l’appuntamento annuale delDichiara il vice presidente: »Stiamo lavorando affinché ie nuovi stimoli a tutti gli associati e che siano momenti di condivisione e formazione per una pasticceriae all’attenta alle esigenze dei consumatori». Tutta l’Ampi sarà chiamata a una svolta significativa.Tre sono le parole che apriranno la via verso nuovi orizzonti.