Sal De Riso nuovo presidente Ampi, ma rimane lo strappo con gli ex Fabbri e Massari

Primo Piano del 03 maggio 2021 | 15:54

Sal De Riso, nuovo presidente Ampi

Il nuovo consiglio direttivo motivo dello strappo

L'elezione del 30 aprile senza i "quasi ex"

Sal De Riso eletto nuovo presidente Ampi. Ma gli ex vogliono vederci chiaro

Sal De Riso: «Elezione in regola, l'Accademia aveva bisogno di una guida»

Il peso di Massari sull’associazione

Il progetto parallelo

Che cos’è Accademia Maestri Pasticceri Italiani

opo il terremoto delle dimissioni del presidente Gino Fabbri, del presidente onorario Iginio Massari e di un’altra trentina di componenti dell’associazione,Il 30 aprile, infatti, il consigliko direttivo haMossa che non ha ricomposto però la frattura all’interno del Gotha della pasticceria tricolore e, anzi, ha rilanciato lee degli ex (?) che, statuto alla mano, chiedono spiegazioni. Il punto è che il presidente dovrebbe essere eletto dall'assemblea, ma in presenza delle dimissioni del presdiente uscente Fabbri, il direttivo ha giocoforza ricomposto il vertice in attesa di un'assemblea che riporti serenità fra i 76 maestri pasticceri iscitti.di 11 componenti, di cui solo 2 confermati. Il risultato avevaa cui sono seguite, secondo un effetto domino, quelle del fondatore e presidente onorarioValutazioni diverse sul futuro dell'Accademia e forse anche giudizi su alcuni componenti sarebbero alla base di un ribaltone che, nei fatti, avrebbe messo Fabbri di fronte ad una maggioranza in direttivo con idee diverse dalle sue. Da qui la scelta di lasciare.«Siamo giunti a un momento in Accademia nei confronti del quale si è preferito fare una scelta di direttivo - aveva spiegato Fabbri - dove non riuscivamo più a rispecchiarci, parlo di me, di Massari e degli altri membri del consiglio. E questo perché, a nostro parere, non vi erano più i presupposti per portare avanti l’Accademia nella sua essenza originaria.. Tutti gli Accademici hanno sottoscritto un regolamento all’atto dell’iscrizione, uno statuto che ben chiarisce i fondamenti di questa realtà, da tutelare e promuovere».Al posto di Fabbri, il 30 aprile, è stato quindi eletto Sal De Riso.Tanto che, statuto alla mano, i “quasi ex” vogliono vederci chiaro e, nel caso in cui l’elezione di De Riso fosse corretta sotto il profilo associativo, allora i dimissionari confermerebbero la volontà di lasciare l’associazione. Nel frattempo, l’Ampi sembrerebbe avere due Papi: Fabbri e De Riso. Il nuovo presidente Sal De Riso , raggiunto al telefono, ci ha peraltro spiegato che(non per alzata di mano ma attraverso schede anonime): «Il regolamento dice che, nel momento in cui il presidente si dimette, il consiglio direttivo può votare un nuovo presidente, anche pro tempore e in vista di nuove elezioni all'interno dell'Assemblea. D'altronde, nel momento in cui Fabbri e Massari hanno abbandonato la barca,. Questa cosa è stata fatta; poi il resto sono voci».Insomma,. E ora punta a ricomporre la frattura: «Speriamo davvero che chi ha dato le dimissioni possa ritornare all'interno dell'Accademia, e mi riferisco soprattutto al fondatore Massari. Anzi, dirò di più:, ha concluso De Riso.Detto diversamente: «Ampi è, e rimarrà, la casa della grande Pasticceria Italiana, il punto di riferimento del comparto. Fedeli allo statuto di fondazione, rinnovare e rinnovarsi con nuova linfa, incentivare e supportare i giovani. Questo si può fare solo con mente aperta e spirito di collaborazione. Siamo pronti, insieme, a farlo».Gli fa eco il vicepresidente: «Ci sono molte eccellenze in Ampi. Anche da un punto di vista imprenditoriale. La pasticceria italiana, in questo momento difficile, deve sempre di più concentrarsi anche su questi aspetti.. Per questo è nostra ferma intenzione aprire le porte di Accademia ai professionisti che vogliono dare il loro contributo e colloquiare con chiunque, comprese Associazioni e aziende, voglia contribuire alla crescita del settore».Resta che alla base di questa frattura ci sonoin cui ci sono leader carismatici, come è sempre stato Iginio Massari, il maestro dei maestri pasticceri. Finchè l’Accademia era una piccola realtà, molte cose venivano gestite fra amici, quasi in famiglia, ma col crescere dell’importanza sono emerse idee di verse e. Un po’ come era successo al maestro dei cuochi Gualtiero Marchesi. Secondo l’attuale maggioranza del direttivo ci sarebbero state in particolare alcune divergenze culminate in due momenti. Da un lato un seminario dell’ottobre scorso a cui avrebbero partecipato solo in 28 associati su 76, facendo poi scattare giudizi negativi sugli assenti. Ed un altro che riguarda la promozione, sia pure indiretta, di alcune tecniche che sono vietate dallo statuto,, da parte di Massari in alcune manifestazioni pubbliche. E proprio sul ruolo di personaggio pubblico di Massari si sarebbero mossi alcuni dei contestatori.Resta però, ossia la possibile creazione di una nuova realtà associativa dedicata alle eccellenze della pasticceria. Alcuni dettagli del tema li aveva espressi Debora Massari: «C’è un progetto già in fase avanzata, nato, però, indipendentemente dalla nostra uscita dall’associazione. A breve verrà formalizzato». Ed é anche questo un punto forse di contrasto, nel senso che Iginio Massari vorrebbe forse chiamare a raccolta quelli che lui ritiene i "veri" accademici e rappresentare la parte più alta della categoria. Come se fossero i 3 stelle della cucina in versione pasticceria. Ora Debora Massari sui limita a dire che per l'Accademia «non è finita qui» precisando che i dimissionari, che continuerebbero a crescere, restano a ttti gli effetti soci fino al 31 deicembre e ... quindi tutto è rinviato all'assemblea che a bocce ferme dovràportare a un chiarimento definitivo. Accademia Maestri Pasticceri Italiani (conosciuta semplicemente come Ampi). Accomuna l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per l’elevato apporto qualitativo e professionale e per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana con lo scopo di rilanciare la “pasticceria di qualità”. Le finalità sono sintetizzate in un dettagliato e severo regolamento redatto all’atto della costituzione e sono rivolte alla crescita professionale dei pasticceri e allo sviluppo del dolce di qualità con specifico riferimento a quello tradizionale., studiare e adottare i mezzi più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, diffondere e potenziare l’immagine dell’alta qualità nella pasticceria italiana, produrre nei negozi degli Accademici pasticceria di qualità superiore, facendo uso di materie prime d’elevato valore qualitativo e nutrizionale.Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Durante l’anno vengono organizzati per gli Accademici corsi di aggiornamento sia per l’evoluzione tecnica pura (corsi monotematici specifici) sia per quella manageriale (gestione del personale, dell’immagine, del marketing, ecc.) nell’intento di portare gli associati ad essere non solo validi pasticceri, ma anche imprenditori di successo. Grazie a queste iniziative si è assistito alla grande crescita professionale di tutti gli associati, che hanno portato Ampi a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama della pasticceria europea.

Questo il direttivio in carica ora:



Salvatore De Riso - Presidente

Paolo Sacchetti – Vice Presidente

Santi Palazzolo – Vice Presidente

Stefano Zizzola – Tesoriere

Alessandro Dalmasso – Consigliere

Giuseppe Amato – Consigliere

Massimo Alverà – Consigliere

Denis Dianin – Consigliere

Salvatore Gabbiano – Consigliere

Andrea Urbani – Consigliere

Carlo Pozza – Consigliere

Sandro Ferretti – Consigliere