Iginio Massari: «Dimissioni confermate». L'Ampi perde il suo fondatore?

Primo Piano del 06 maggio 2021 | 11:01

opoassieme al presidente Gino Fabbri, con tutte le conseguenze (e la lunga scia di polemiche del caso),al telefono, è di poche, pochissime parole:E, aggiunge, con una punta di sarcasmo: «Ne sapete voi più di me. Ai tempi del Covid - taglia corto Massari - può succedere di tutto.. Niente altro da aggiungere sulle mie dimissioni, che rimangono confermate senza alcun ripensamento. Arrivederci». Stop.Anche perché, come ci aveva detto la figlia Debora (pure lei dimissionaria dall'Accademia), la situazione si complica.e in giornata potrebbero esserci novità. Le prime crepe all’interno di Ampi si erano intravistedi 11 componenti, di cui solo 2 confermati.a cui sono seguite, secondo un, quelle del fondatore e presidente onorario Iginio Massari e di altri 30 colleghi. Valutazioni diverse sul futuro dell'Accademia e forse anche giudizi su alcuni componenti sarebbero alla base di un ribaltone che, nei fatti, avrebbe messo Fabbri di fronte ad una maggioranza in direttivo con idee diverse dalle sue. Da qui la scelta di lasciare.A distanza di due settimane dalle dimissioni di Fabbri e Massari,che a sua volta ha nominatoUna decisione che è stata verbalizzata durante un incontro a cui, però, i dimissionari non hanno partecipato. Motivo, quest'ultimo, per una richiesta di spiegazioni, statuto alla mano, sulla correttezza delle procedure. Spiegazioni che il neo presidente ha dato a Italia a Tavola : «Il regolamento dice che, nel momento in cui il presidente si dimette, il consiglio direttivo può votare un nuovo presidente, anche pro tempore e in vista di nuove elezioni all'interno dell'Assemblea. D'altronde, nel momento in cui Fabbri e Massari hanno abbandonato la barca, l’Accademia aveva bisogno di una nuova guida. Questa cosa è stata fatta; poi il resto sono voci».Resta che alla base della spaccatura fra gli accademici della pasticceria, come è sempre stato Iginio Massari, il maestro dei maestri pasticceri. Finché l’Accademia era una piccola realtà,Un po’ come era successo al maestro dei cuochi Gualtiero Marchesi. Secondo l’attuale maggioranza del direttivo ci sarebbero state in particolare alcune divergenze culminate in due momenti. Da un lato un seminario dell’ottobre scorso a cui avrebbero partecipato solo in 28 associati su 76, facendo poi scattare giudizi negativi sugli assenti. Ed un altro che riguarda la partecipazione di Massari come giudice ad alcune manifestazioni in cui si sarebbe fatto uso di semilavorati, vietati dallo statuto. E proprio sul ruolo di personaggio pubblico di Massari si sarebbero mossi alcuni dei contestatori, dimenticando magari che anche ad altri soci Ampi può essere capitato di aver assistito ad eventi di quel genere. Ma un conto è usarli, cosa che nessun socio Ampi fa, almeno fino a prova contraria, ed un altro è essere presente ad eventi in cui lo si fa.Il numero e il peso dei dimissionari che, come confermato da Debora Massari a Italia a Tavola, resteranno soci fino al 31 dicembre, fa presagire che sia in atto un progetto per dar vita a una nuova realtà associativa dedicata alle eccellenze della pasticceria. Qualcosa, in tal senso, si era già mosso nei mesi scorsi, anche se la stessa Debora Massari ha confermato che non ha a che fare con l'uscita dei dimissionari dall'associazione. Nell'attesa, tutto è rinviato all'assemblea che, a bocce ferme, dovrà portare un chiarimento definitivo.Salvatore De Riso - Presidente

Paolo Sacchetti – Vice Presidente

Santi Palazzolo – Vice Presidente

Stefano Zizzola – Tesoriere

Alessandro Dalmasso – Consigliere

Giuseppe Amato – Consigliere

Massimo Alverà – Consigliere

Denis Dianin – Consigliere

Salvatore Gabbiano – Consigliere

Andrea Urbani – Consigliere

Carlo Pozza – Consigliere

Queste le dimissioni ufficiali finora:

Iginio Massari

Gino Fabbri

Debora Massari

Fabrizio Galla

Maurizio Colenghi

Davide Comaschi

Giovanni Cavalleri

Marco Antoniazzi

Fabrizio Donatore

Francesco Elmi

Raffaele Ferraro

Pier Paolo Magni

Davide Malizia

Paquale Marigliano

Roberto Rinaldini

Rocco Scutellà

Emanuele Valsecchi

Maurizio Busi

Antonio Campeggio

Lucca Cantarin

Domenico Di Clemente

Giuseppe Mannori

Gianluca Mannori

Giovanni Pina

Vincenzo Santoro

Vittorio Santoro

Carmelo Sciampagna

Salvatore Varriale

Felice Vananzi

Sandro Ferretti – Consigliere