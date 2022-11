La torta di Papa Francesco per la cugina Carla: sette strati e ricetta esclusiva

«Ma è buonissima!» così ha esclamato Papa Francesco assaggiando la maxi-torta preparata dagli studenti dell’Afp Agenzia di formazione professionale Colline astigiane di Agliano Terme (At) in occasione del compleanno di sua cugina Carla Rabezzana, che ha spento 90 candeline. Il pontefice è venuto in visita privata a Portacomaro, paese di origine della sua famiglia.

Papa Francesco con la cugina Carla Rabezzana alla vista della torta



I complimenti del papa agli studenti

Alla festa di compleanno, in Vescovado ad Asti, era presente anche una rappresentanza di giovani studenti del corso di sala e di cucina che ha servito e ha raccontato al Papa come hanno preparato il dolce. Erano accompagnati dai cuochi Gino Minacapilli e Ivan Cussotti, e dai maître di sala Luca Icardi e Franco Mo, tutti docenti della scuola di Agliano. In segno di riconoscenza, Papa Francesco ha firmato, solo con il suo nome, il progetto-disegno della grande torta. La signora Carla ha scritto accanto alla firma del cugino: «Una torta meravigliosa. Grazie Carla».



Sette strati e ricetta esclusiva

La ricetta è stata elaborata in esclusiva per l’occasione, e ha impegnato per giorni allievi e insegnanti del corso di cucina: composta da sette strati, in cui si alternavano i gusti cioccolato, crema chantilly e nocciola, la torta misurava 50 x 35 centimetri.

L'arrivo della torta per Papa Francesco e Carla Rabezzana 1/7 Il bozzetto della torta per Papa Francesco e Carla Rabezzana 2/7 La torta per Papa Francesco e Carla Rabezzana 3/7 I cuochi Gino Minacapilli e Ivan Cussotti, i maître di sala Luca Icardi e Franco Mo, e gli studenti insieme a Papa Francesco 4/7 Papa Francesco e Carla Rabezzana firmano il bozzetto della torta 5/7 Papa Francesco e Carla Rabezzana assaggiano la torta 6/7 I giovani studenti del corso di sala e di cucina 7/7 Previous Next



Gli studenti della scuola cucinarono anche per Papa Wojtyla

Non è la prima volta che gli studenti della scuola cucinano per un papa: era già successo il 26 settembre 1993, sempre in Vescovado, per Papa Wojtyla in occasione della sua visita per la beatificazione di monsignor Giuseppe Marello.