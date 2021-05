La creatività del pasticcere deve seguire anche il mercato

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 08:00

N

Fra tradizione e modernità è il mercato a scegliere.

Anche nella pasticceria tradizionale c'è innovazione

egli ultimi tempi il mondo dellavede sempre più pronunciato il confronto tramoderni e tradizionali, scuole di pensiero professionale che animano il mondo artigiano. C’è da dire che la pasticceria “contemporanea” si rivela molto seducente tra i– e va benissimo – ma bisogna fare attenzione. Quante volte è capitato di vedere vetrine, davvero meravigliose e ricche di opere d’arte pasticcera, ma fuori contesto, sprecate. Il riferimento alle giovani generazioni e alla frequente deriva verso “il moderno” è relativo al loro grande entusiasmo, ma ancora non bilanciato da anni e anni di. Quando si affronta il, bisogna analizzarlo per saper come muoversi in base alle sue esigenze.La qualità è rappresentata da quello che cerca e vuole la. È giustissimo proporre dolci lucidi, espressione di, cromatici. Del resto ladeve rappresentare uno stimolo , ma deve essere calata nel luogo e nell’ambiente giusto. Non ci dobbiamo dimenticare che un’impresa, per prosperare, deve generare. L’estremizzazione ha le gambe corte.Vale una regola di base: un dolce deve rispecchiare ladel prodotto e il pasticcere, in prims, deve padroneggiare la chimica e conoscere alla perfezione le reazioni degli. Poi, lo ripeto, bisogna assecondare mercato e. L’è comunque sempre trasversale: la pasticceria tradizionale non è statica, può assumere anche forme diverse, a patto che la sostanza sia ineccepibile. Un trait d’union, se vogliamo, è rappresentato dall’utilizzo del, che in pasticceria ha consentito di fare un salto di qualità immenso . Basti pensare alle gestione dei tempi, alla precisione e in genere all’ottimizzazione del lavoro. Accessori utilissimi per la realizzazione sia di dolci moderni sia tradizionali. Si può stupire e far gioire i palati seguendo entrambe le strade, restando però ben consapevoli di chi sia il fruitore del nostro impegno. Solo così il lavoro insarà premiato.