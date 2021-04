I lunghi tempi della pandemia ci permettono di sperimentare

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 07:30

Nuove strutture, nuovi gusti e nuovi abbinamenti: la ricerca ai tempi (dilatati) della pandemia

Rivisitazione della tradizione: nuovi abbinamenti, nuovi gusti, nuove strutture

L'obiettivo è fidelizzare il mercato con nuovi prodotti

i siamo lasciati alle spalle unache ha voluto mettere insieme, facendo sfilare anche una produzione diin alcuni casi molto creativa. E oggi a tutti gli effetti navighiamo nel mare dei dolci primaverili. Con lo sbocciare del nuovo corso della natura è il momento di sperimentare e di trovare nuove soluzioni in. I tempi dilatati della pandemia, se da un lato ci hanno penalizzato , ci consentono però di organizzare al meglio i pensieri e di concentrarci sui concetti da sviluppare.Due i blocchi di partenza. Puntare in maniera ancora più decisa sulladi ogni aspetto della filiera produttiva e affrontare con determinazione il terreno dellee delle. La cosiddetta “free from” è una declinazione professionale che necessita maggior attenzione nel nostro settore. La ricerca metodica e uno sviluppo operativo articolato sono snodi fondamentali.Altri aspetti da considerare e che meritano una riflessione approfondita sono la, come si è già visto nel caso deidel periodo pasquale, e l’innovazione, per quanto riguarda in particolare la struttura e i. Una strada da percorrere può essere quella inerente all’caldo-freddo al palato impostando diverse strutture, più o meno leggere, per ottenere una miglior deglutizione e palatabilità.Sul fronte delle strutture, l’effettoha aperto da tempo uno scenario lungo tutto l’orizzonte gastronomico, ma le suggestioni in materia sono infinite, a maggior ragione nei settori pasticceria, gelateria, cioccolateria.Per meglio definire il nostro raggio d’azione all’insegna dell’innovazione consideriamo di dover destrutturare un dolce, così da analizzarne ogni singola componente e cogliere lo spunto più azzeccato per avviare la nostra sperimentazione . Da qui parte la,per stimolare e sedurre il. In ultima analisi, è necessario fidelizzare lo stesso anche intorno al “nuovo”.