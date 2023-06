Incontro e confronto con pasticceri da tutto il mondo

La Federazione sta vivendo momenti di grande intensità. Siamo impegnati su più fronti nell’organizzazione di eventi di elevata caratura che ci vedranno protagonisti dopo la stagione estiva. Appuntamento di rigore dal 13 al 17 ottobre con HostMilano, la fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. La Fipgc organizza in quelle giornate ben tre Campionati del Mondo. Si parte il 13 con la seconda edizione che vede protagonista il Tiramisù, con la partecipazione di dodici squadre da tutto il mondo. A seguire, dopo quattro anni di assenza dovuti alla pandemia, il grande ritorno del World Pastry Championship, giunto alla quarta edizione. Il tour de force dell’arte dolce prosegue nelle giornate del 16 e 17 con il Campionato del Mondo della Torta Monumentale, anche in questo caso alla quarta edizione.

Fipgc ha organizzato un calendario fittissimo che vede impegnata la Federazione e i suoi associati nell’organizzare diversi eventi in contemporanea

Formazione, competizioni ed eventi per un dialogo costante tra i pasticceri

Sempre a Host andranno in scena i Mondiali di Cake Design. In cinque giorni si ritroveranno a Milano professionisti da tutto il mondo. Per la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria un momento di incontro e confronto unico. Sarà infatti attivo anche un nostro laboratorio dove gli associati Fipgc saranno impegnati in numerosi incontri di formazione per un dialogo costante tra operatori professionali.

Appuntamenti che saranno spunti di crescita per tutti, un impagabile mix di esperienze e di identità. E il 15 ottobre la federazione concluderà i festeggiamenti per i 10 anni di vita con una cena di gala a cui parteciperanno 200 pasticceri da ogni continente. La stagione delle competizioni interazionali ci vedrà il 19 e il 20 novembre a Napoli per il V Campionato del Mondo di Panettone. Un calendario fittissimo che vede impegnata la Federazione e i suoi associati nell’organizzare diversi eventi in contemporanea.

Il tutto in questo periodo dell’anno che coincide con le vacanze degli italiani e con la domanda per i laboratori e gli esercizi che s’impenna. Un sacrificio che però verrà ripagato dallo scambio di esperienze con i colleghi che incontreremo e con cui ci misureremo nelle competizioni. Un autentico terreno di crescita.