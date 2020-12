Pasticcerie, solo asporto non significa essere chiusi

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 07:55

I

Il panettone classico è ancora quello preferito dagli italiani





di questo periodo (quello "scaduto" il 3 dicembre e quello con validità fino a metà gennaio) qualchel'hanno creata: ribadendo che le pasticcerie in zona rossa o arancione possono lavorare solo sull’si è generato un malinteso: vale a dire, che le porte dei negozi fossero chiuse. Invece no: di fatto per il comparto non cambia nulla rispetto a prima. Chi viene da noi entra, si fa preparare il vassoio ed esce. È già un asporto a tutti gli effetti. L’unico problema sono code e assembramenti da evitare.Questo chiarimento è un primo passo per informare il consumatore e salvare un settore già in crisi, che aspetta con speranza la stagione Natalizia. Sono migliaia gli addetti del settore dei lievitati da ricorrenza, un comparto produttivo che sforna circa 80mila tonnellate di panettoni, pandori e altri dolci della tradizione natalizia ogni anno.Legià da alcune settimane sfornano panettoni all’interno delle attività posizionate in lungo e in largo sulla nostra Penisola. Iltradizionale resta il più gettonato , quello che tutti oggi conosciamo come simbolo del Natale, apprezzato in tutto il mondo: impasto classico con lievito madre, miscelato a farina, uova, zucchero, cedro, uvetta e arancio. È il dolce tipico italiano, tutelato dal 2005 da un disciplinare che ne chiarisce gli ingredienti e le percentuali minime per poter essere definito tale. Anche gli ingredienti adoperati hanno un loro significato: in particolare l’uvetta simboleggia la ricchezza, l’arancia amore, il cedro l’eternità, ovvero laUna salute che, siamo certi, soprattutto in questo momento va tutelata, tutti siamo infatti coscienti che la malattia esista. Solo, viste le rinnovate restrizioni, chiediamo a chi decide per noi gli adeguatiper superare questo momento straordinario . Le nostre attività sono guidate da persone che hanno nel cuore questo mestiere, non meritano di morire.