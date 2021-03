Gabriele Bonci: «Chiamatemi “fornaro”. Nel sondaggio vittoria inattesa»

Primo Piano del 05 marzo 2021 | 12:39

Gabriele Bonci

Gabriele Bonci

n piena sintonia con la sua struttura fisica e la sua competenza professionale,ha fatto leanche nell’ambito del 13° Premio Italia a Tavola - Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Nellaha dominato il primo turno calamitando 11.139 preferenze; nel secondo, in rialzo, ne ha ricevute 17.553; infine nellaha portato a casa un tesoro di, secondo più votato assoluto tra i sei vincitori, superato solo da Ernst Knam.Bonci, del resto, è da tempo un campione, un. 44 anni il 24 marzo, ha alle spalle un lungo percorso scandito dalla. Nel 2003 a Roma dà vita a, dove si esprime in controtendenza. Nella Capitale, dove la pizza in teglia tradizionale era bassa e croccante, lui propone quella alta, alveolata. Una pizza antesignana, con, pomodoro coltivato da piccoli agricoltori, mozzarella e formaggi da animali allevati allo stato brado.come le pizze alle acciughe del Cantabrico, all'amatriciana, carciofi e coratella, cotechino, culo e lampredotto o foie gras, ma anche cicoria o quella bianca con patate. Gabriele Bonci sa usare il talento e negli anni ha aperto il, un corner all’interno deldi Roma, per poi sbarcare negli Stati Uniti.In realtà non ho fatto nulla: non ho pubblicizzato il sondaggio sui social e non l’ho sponsorizzato in alcun modo. È stato una sorta di esperimento, per capire se arrivavo alla gente anche senza usare i mezzi di amplificazione mediatici e pare proprio che le persone mi vogliano bene. Credo che questa vittoria sia nata dall’apprezzamento delle persone per il mio lavoro e ovviamente da una buona comunicazione.Ovviamente mi fa piacere, anche se non ho mai apprezzato troppo le classifiche. Io adoro fare il pane e mi piace che il mio lavoro sia riconosciuto. Mi interessa portare all’attenzione della gente il mio pensiero e i miei principi e se questo sondaggio contribuisce allo scopo, ben venga.Tutti mi conoscono per la pizza, ma io mi sento molto più panificatore, meglio ancora “fornaro”. A ogni modo ho sempre inteso la mia professione come un veicolo che lanciasse un messaggio fondamentale: l’agricoltura è alla base della ristorazione e se non si torna a un’agricoltura sana e sostenibile, se non si tutela la biodiversità, il domani non solo della pizza ma di tutto il settore enogastronomico non sarà un domani positivo.Non esiste ricerca che non parta dalla tradizione e allo stesso tempo non c’è nulla da poter tramandare senza innovazione; quindi direi che i due mondi non possono prescindere l’uno dall’altro.Panificare ogni tipo di cereale e non solo il grano, tutelando così la biodiversità; utilizzare solo materie prime di qualità eccellente e che siano naturali e sostenibili al 100%; tutelare i piccoli produttori e gli agricoltori che sono i veri eroi del nostro tempo.Per citare Califano, direi che sono “rosa e crisantemo”Non saprei...La mia creativitàDevo ancora berloLa pizza rossaLa nero-rossa, la bandiera anarchicaLa musicaFare il paneAliA MantovaAdriano OlivettiPasolini