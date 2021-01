Niente ristoro ad una pizzeria nel primo lockdown. Ed ora gli negano anche il secondo

Primo Piano del 10 gennaio 2021 | 16:27

Alessio Rovetta

Sono sette gli impasti che Alessio Rovetta elabora nel suo locale

he i ristori siano stati concepiti male e con criteri assistenzialistici poco attenti alle realtà delle imprese della ristorazione è ormai accetttao più o meno da tutti. Ma che si creino anche vistose discriminazioni per chi cerca di essere onesto è proprio inaccettabile. Eppure capita anche questo. È il caso di un, che per avere cercato di sopravvivere con il delivery e nuovi impasti per reinventarre un pizza a casa come in pizzeria durante il primo lockdown,. E a seguito di questo non ha potuto averli neanche per la chiusura di Natale.Ma vediamo in cocnreto la vicenda. Rovetyta in primavera aveva ovviamente subito una drastico calo di fatturato come tutti, ma poichè aveva attivato un servizio di delivery che habveva trovato gradimento anche fuori provincia aveva contenuto un poì i danni e per meno di mille euro aveva superato la. E fin qui ha pagato il prezzo di essere stato onesto. Ma il guaio, con tanto di beffa, è arrivato dopo. Il lockdown dopo l’estate è stato diverso, caratterizzato da una chiusura più soft, differente, che gli ha però. E quiindi i ricavi sono crollati, ma poichènon ha potuto ottentre aiuti che in questo caso gli erano indispensabili visto che l’investimento nel locale, anche per adeguarlo alle norme di sicurezza, mentre le spese vive si sono subito fatti sentire e il secondo Ristoro sarebbe stato davvero di aiuto.«Non mi è stato concesso per poche centinaia di euro – racconta Rovetta - Il paradosso, l’ingiustizia e la beffa è che lo Stato ha fatto i conteggi in riferimento ai dati aprile, non in base al fatturato reale. Non ho le spalle larghe a livello finanziario e ho sempre investito tutto nel locale. S».è un imprenditore della pizza, che ha aperto la sua prima pizzeria a 20 anni e ha continuato a investire risorse ed energie nella professione. Slow Food e le guide del Gambero Rosso, dell’Espresso e Golosaria lo tengono in considerazione. Nel suo locale diha elaborato ben, una ricerca che continua nella scelta degli ingredienti per le farciture. Laè un punto di riferimento regionale.Con ilAlessio Rovetta (nel 2021, 38 anni) aveva puntato ancora una volta sull’innovazione. «Per mantenere il legame con la clientela – spiega – ho inventato unaper degustare una pizza proprio come nel mio locale, fragrante, leggera e digeribile. Sono stato tra i primi a introdurre questa metodologia».L’dea era piaciuta e le pizze contemporanee di Rovetta in questa declinazione inedita hanno avuto un, complice lache gli ha premesso di effettuare le. Tanto per rendere l’idea, il concetto di contemporaneità si traduce in impasto Nuvola di pane con burrata e culatello o nella pizza a base di stracciatella pugliese, bresaola, scaglie di Parmigiano Reggiano e Balsamo degli angeli. Alta gamma, insomma, servita a domicilio. Ma negli ultimi mesi le consegne si erano ridotte per l'impossibilità di spostarsi e il fattiato wera calato. Ma per nopn aver avuto il ristoro ad aprile gli è saltato finora anche quello successivo... Una vera assurdità.Per informazioni: www.pizzeriadeisetteponti.eatbu.com