Bignè craquelin, Provolone Valpadana Dop e fragole

Bignè craquelin con mousse al Provolone Valpadana Dop e fragole

Ricetta di Alex Lazzari della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Bignè

54 ml latte intero

45 ml acqua

37 g burro

62 g farina 00

6 g zucchero

94 g uova

q.b. sale



Craquelin

33 g zucchero

33 g farina 00

24 g burro

q.b. colorante rosso



Cremoso al Provolone

125 ml latte di mandorle

75 g Provolone Valpadana Dop

150 g panna vegetale

8 g agar agar

50 g fragole

q.b. pepe

q.b. sale



Gelée di fragole

500 g fragole fresche

100 g zucchero semolato

30 g colla di pesce

30 g succo di limone



Decorazione

50 g fragole



Preparazione

Bignè

Versare in un pentolino il latte, l'acqua, il burro, il sale e lo zucchero e portare il tutto ad ebollizione. A questo punto togliere dal fuoco ed aggiungere la farina, mescolando il tutto con una frusta. Riportare successivamente per 1/2 minuti il roux sul fuoco finché il composto non si stacca dalle pareti della pentola. Trasferire l'impasto in una ciotola, aggiungendo un uovo alla volta, mescolandolo con una marisa. Trasferire in una sac à poche con beccuccio di 8 mm. Formare in una teglia con carta da forno i bignè distanziati tra loro. Adagiarvi sopra il dischetto di craquelin. Cuocere in forno ventilato a 180 °C per 20/25 minuti. Sfornare i bignè e lasciarli raffreddare prima di utilizzarli.



Craquelin

Unire tutti gli ingredienti, impastare in planetaria con foglia fino ad ottenere un composto liscio ed uniforme. Con il composto ottenuto fare un panetto ed avvolgerlo nella pellicola. Lasciarlo riposare in frigo per un ora. Successivamente stenderlo con l'aiuto di un po’ di farina fino ad ottenere uno spessore di circa 1 mm. Con uno stampo rotondo di 3 cm di diametro ottenere dei dischi di pasta.



Cremoso al Provolone

Tagliare il provolone Valpadana DOP a cubetti, inserirlo nel latte di mandorla, insieme al'agar agar e portare a bollore. Versare il composto in una bowl e far raffreddare. Successivamente frullare il composto ottenuto con la panna vegetale fino ad ottenere una consistenza cremosa, bilanciare di sale e pepe e aggiungere le fragole precedentemente tritate. Riempire una sac à poche con il composto e farcire i bignè.

Decorazione

Tagliare le fragole a fette finissime e farle essiccare.



Gelée di fragole

Frullare le fragole con il limone e lo zucchero, passarle allo chinoise. Dopodiché scaldare il liquido ottenuto ed aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata. Far raffreddare, tagliare ed utilizzare per completare il piatto.



Servizio

Disporre il bignè craquelin al centro del piatto, insieme alle fragole essiccate e in gelée.

