Medaglione di spigola agli agrumi, avocado e insalatina

Medaglione di spigola agli agrumi, cremoso di avocado e insalatina croccante.

Ricetta di di Luca Borrelli della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Medaglione di spigola

1kg polpa di spigola

1 lime

20g aneto

q.b. sale

q.b. pepe



Panatura

50 g farina di riso

3 uova

100 g Pangrattato Nutrifree

100 g corn flakes

2 g paprika dolce



Cremoso di avocado

180 g avocado maturo

22 g succo di lime

2 g tabasco

10 g scalogno

20 g coriandolo

70 g yogurt greco

q.b. sale



Arancia marinata

1 arancia

100 g acqua

30 g aceto bianco

30 g vino bianco

20 g zucchero

q.b. buccia di limone

q.b. menta



Insalatina

50 g insalata riccia

10 pz affilia kress

10 pz nasturzio

10 pz vene kress

q.b. olio evo

q.b. aceto

q.b sale



Preparazione

Medaglione di spigola

Tagliare finemente la polpa di spigola e condire con il resto degli ingredienti. Formare dei medaglioni di 100 g ciascuno con l'aiuto di un coppa pasta.



Panatura

Con le uova ed il resto degli ingredienti impanare i medaglioni di spigola. Friggerli a 175°C.





Cremoso di avocado

Cutterizzare tutti gli ingredienti, setacciare il composto e mettere in una sac à poche, inserendo all'interno il seme dell'avocado per rallentarne l'ossidazione.



Arancia marinata

Pelare l'arancia a vivo e ricavare degli spicchi. Con il resto degli ingre­ dienti preparare una marinatura in cui adagiare gli spicchi di arancia.



Insalatina

Condire le insalati ne con il dressing.



Servizio

Dopo aver cotto il medaglione, posizionarlo al centro del piatto ed aggiungere il cremoso, l'insalatina mista e gli spicchi di arancia marinata.

