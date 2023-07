Panino nero con gamberi alla Cesare e Barbecue di polpo

Panino nero con gamberi alla Cesare e Barbecue di polpo.

Voglia di un antipasto estivo e gustoso? Ecco la ricetta ideale, realizzata da Rosario Simeoli, socio Euro-Toques e chef del ristorante Trattoria Pomo d’Oro a Budapest in Ungheria.

Per il Bun nero:

-1 kg di farina Treviso

-50 g di lievito madre

-in due brocche separate: 500 g di latte freddo, 100 g di latte freddo

-10 g di lievito di birra

-10 g di malto

-40 g di nero di seppia

-10 g di sale

-80 g di zucchero

-140 g di burro

-120 g di rosso d’uovo

-80 g di semi misti

Impastare tutta la farina, 500 g di latte, lievito madre, malto e tutto il rosso d’uovo. Amalgamare bene il tutto e incominciare a inserire pian piano tutto il burro, dopo di che inserire il lievito, lo zucchero, sale e piano piano il restante latte. Mettere sul banco, dare le pieghe, oliare e massaggiare, coprire e far lievitare per un’ora circa a temperatura ambiente. Fare palline da 30 g l’una, spennellare con un mix di rosso d’uovo e latte e passare nei semi misti. Far lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Infornare a 190° in forno statico per 15 minuti.



Per la maionese di peperoni:

-200 g di peperoni rossi

-10+10 g di olio di semi

-20 ml di succo d’arancia

-sale, pepe bianco

Disporre i peproni su una placca e condirli con olio e sale. Far cuocere per 20 minuti a 180°. Metterli a raffreddare in un sacchetto di plastica dopo di che togliere la pelle e frullare con il resto degli ingredienti.



Per la maionese di bisque:

-200 g di bisque di gamberi

-30 g di olio evo

-1 g di xantana

Frullare con il minipimer



Per completare il panino:

-200 g di code di gamberi

-misticanza di insalatine

-1 g di lime grattugiato

-10 g di olio evo

-guanciale croccante

-sale, pepe

-salsa Cesare



Per il polpo:

-400 g di polpo

-1 lt di acqua

Sbollentare il polpo in acqua in ebollizione per qualche minuto. Raffreddarlo in acqua e ghiaccio e poi metterlo sottovuoto. Cuocere a 72° per 7 ore. Raffreddare e separare il polpo dal liquido gelatinoso che va riservato per la maionese. Tagliare i tentacoli in pezzi da 10 cm. Al momento del servizio condire con il salmoriglio e passare sulla griglia rovente



Per il salmoriglio:

-15 g di olio evo

-1 g di aglio

-1 g di succo di limone

-0,6 g di sale

-1 g di acqua

-1,2 g di aghi di rosmarino tritati

Miscelare tutti gli ingredienti



Per la maionese di polpo:

-40 g di olio di semi di girasole

-20 g di acqua gelatinosa del polpo

-0,3 g di sale

-0,4 g di succo di limone

Preparare un’emulsione con l’acqua gelatinosa e il resto degli ingredienti



Per la salsa barbecue italiana:

-80 g di cipollotti

-400 g di pomodorini datterini

-15 g di miele

-5 ml di aceto bianco

-2 bacche di ginepro

-1 foglia di alloro

-soia, worcester, birra

-pepe in grani

-succo di limone

-Tequila, pepe di Cayenna

-Paprica dolce, senape

Cuocere per circa un’ora a fuoco basso. Frullare fino a ottenere una salsa coprente. Volendo frullare con un po di xantana.



Sfoglie di peperone:

-300 g di peperone arrostito e frullato

-20 g di glucosio liquido

Unire il glucosio al frullato di peperone e stendere il composto molto fine su fogli silpat. Asciugare in forno a una temperatura compresa tra i 45° e 55° per 3 ore circa. A fine cottura la sfoglia deve avere la morbidezza di una carta plastificata. Staccare dal silpat e ritagliare quadrati di 8x8 cm e impilarli con carta da forno e conservare a temperatura ambiente.



Per la crema di scamorza:

-325 g di scamorza affumicata

-100 g acqua

-100 g panna 33%

-250 g formaggio cremoso

-Sale

Mettere il formaggio cremoso, l’acqua e la panna in un Thermomix a 80°, azionarlo per 4 minuti. Passare e far raffreddare il composto. Una volta freddo, unire la scamorza al formaggio cremoso, aggiungere sale se necessario e mettere il tutto in un sac-à-poche e al momento del servizio farcire le sfoglie di peperone.

