Ingredienti:

1/2 kg pane raffermo

1 kg pomodori pelati

1 mazzo di basilico

2 scalogni

una noce di burro (35 g)

Olio evo qb

Sale qb

150 gr stracciatella

Pappa al pomodoro

Procedimento

Tritare finemente lo scalogno e lavare bene il basilico, separando le foglie dal gambo. Mettere sul fuoco una casseruola con un filo d’olio e la noce di burro, facendo soffriggere lo scalogno. Aggiungere il gambo di basilico per dare sapore, e poi eliminarlo. Unire al soffritto i pomodori pelati e lasciar sobbolire regolando di sale. Frullare la salsa ottenuta aggiungendo le foglie di basilico.

Tagliare a cubetti il pane ed unirlo alla salsa di pomodoro, se possibile eliminando la crosta per mantenere l’omogeneità del composto (la crosta si può aromatizzare e passare al forno e poi frullare, creando del pan grattato o per essere utilizzata per chiudere una pasta burro e alici). Lavorare bene con le mani, indossando dei guanti, creando un impasto ben amalgamato. Servire il piatto tiepido o freddo, chiudendolo con la stracciatella.

