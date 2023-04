INGREDIENTI 4 PERSONE

500g Animelle

100 g burro chiarificato

1 sedano rapa

500 ml panna vegetale

100g maizena

20 g cacao amaro polvere

15 g polvere di porcino esiccato

20 g zucchero di canna

30 g burro

3 g sale

100 g Nduja

100 g acqua

2 g xantana

Fondo di Vitello

Animelle, 'nduja, porcini, sedano rapa

Procedimento

Animella

Sbianchire le animelle in acqua bollente per pochi secondi. Eliminare le pellicine che avvolgono le animelle e porzionarne in 4 bocconcini. Chiudere in sacchetto sottovuoto le animelle porzionate e cuocere in bagno termostatato a 65°C per 20/25 min. Arrostire le animelle precedentemente cotte sottovuoto in abbondante burro chiarificato insaporito con erbe aromatiche a piacere.

Sedano rapa

Pelare e tagliare a cubetti, mettere in un pentolino e coprirlo con la panna, mettere sul fuoco lento e lasciarlo cuocere. Una volta che il sedano rapa si è ammorbidito, mettere tutto il composto nel frullatore e emulsionare.

Crumble ai porcini

In un frullatore mettere Maizena, Cacao, Porcini, Zucchero canna, Burro, Sale e frullare. Stendere il composto su una teglia con carta forno, mettere in abbattitore per 5 min. infornare a 180°C per 12 min.

'Nduja

Mettere Nduja in un frullatore con acqua la xantana ed emulsionare fino ad ottenere un composto liscio.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.