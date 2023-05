Filetto di maialino al tartufo in crosta di biscuit salato, crema di cavolfiore allo zafferano, cicoriella alle nocciole e purè di patate.

Ricetta di Franceso Cinquepalmi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Filetto di maialino

900 g filetto di maialino

63 g aglio

63 g timo

55 g rosmarino

50 g sale

30 g pepe



Mousseline di pollo e tartufo

300 g pollo

150 g panna

120 g pane da tramezzino

5 g burro tartufo

q.b. sale e pepe



Bisquit salato

6 uova

15 g zucchero

100 g Amido di Mais Maizena

50 g farina

50 g Parmigiano Reggiano

q.b. sale



Lingua di gatto salata

100 g burro

100 g Parmigiano Reggiano

100 g albume

100 g farina

5 g paprika dolce



Patate soffiate

4 patate

10 g Amido di Mais Maizena

500 g olio per friggere

2 g sale

5 g albume d'uovo



Crema di cavolfiore allo zafferano

500 g cavolfiore

10 g scalogno

15 g Misa and Place allo zafferano Knorr

100 g panna

40 g burro salato

2 g aceto di riso

q.b sale



Cicorie saltate

500 g cicorie

10 g burro

15 g sale

100 g granella di nocciole



Purè di patate

4 patate

100 ml latte

400 g burro

q.b. sale

100 ml panna



Salsa di accompagnamento

500 g jus di maiale

30 g burro salato

20 g aceto balsamico



Preparazione

Filetto di maialino

Insaporire il filetto con gli aromi. Conservare in frigorifero. Avvolgere il filetto con la mousseline di pollo, chiuderlo in un sacchetto da sottovuoto e cuocerlo in forno a vapore a 55°C.



Mousseline di pollo e tartufo

Preparare una mousseline con gli ingredienti. Utilizzarla per avvolgere il filetto di maialino con l'aiuto di una pellicola.



Bisquit salato

Montare separatamente gli albumi e i tuorli unire le due masse alternadole con il resto degli ingredienti. Utilizzare il composto per la realizza­ zione di un tappetino insieme alla lingua di gatto salata.



Lingua di gatto salata

Unire tutti gli ingredienti ottenendo una massa. Colarla su uno stencil in silicone formando il decoro, quindi abbattere in negativo. Stendere sul decoro l'impasto del biscuit e cuocere il tutto a 140°C per 18 minuti. Utilizzare il tappetino ottenuto per avvolgere il filetto di maialino



Patate soffiate

Affettare sottilmente le patate alla mandolina, spennellare con l'albume e spolverarle con la maizena. Sovrapporre un'altra fetta di patata, coppa re con un coppapasta e friggere a 155°C.



Crema di cavolfiore allo zafferano

Soffriggere lo scalogno nel burro e aggiungere i cavolfiori. Unire la panna e cuocere il tutto. Frullare il composto con un mixer a immersione unendo la pasta di zafferano, il sale e l'aceto, ottenendo una crema. Riporre in uno squeezer.



Cicorie saltate

Sbollentare le cicorie e saltarle con il burro, insaporirle e passarle nella granella di nocciole tostate.



Purè di patate

Cuocere le patate intere in acqua. Pelarle e passarle al passaverdura. Aggiungere il resto degli ingredienti tiepidi, insaporire, ottenendo la classica consistenza del purè.



Salsa di accompagnamento

Emulsionare il jus di maiale con il burro e l'aceto balsamico.



Servizio

Rigenerare il filetto ed il resto degli ingredienti in forno. lmpiattare terminando con la salsa.

