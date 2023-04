Galletto, uovo, cipolla borettana e prataiolo

Galletto, uovo, cipolla borettana e fungo prataiolo in agrodolce

Ricetta tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi



Ingredienti per 10 persone

Galletto glassato alla carota

5 pz petto e alette di Galletto Marr in carcassa

2 olio di semi per friggere

100 ml riduzione di estratto di carota

q.b. sale aromatico (sale, aglio, timo, scorza di limone)



Glassa alla carota

1 l estratto di carota

30 g miele



Uovo a 63°c

10 uova



Borettana e prataiolo in agrodolce

10 cipolla borettana

10 funghetti prataioli

80 g zucchero

16 g sale

300 g vino rosso

300 g aceto balsamico

5 pz buccia d'arancia



Tartelletta nocciole e limone

350 g burro

500 g farina di nocciole

10 g lievito polvere

100 g farina di nocciole

75 g albume

100 g zucchero a velo

1 scorza di limone

5 g sale



Per guarnire

q.b. erbe aromatiche



Preparazione

Galletto glassato alla carota

Condire il petto e le alette con il sale aromatico, chiuderli in un sacchetto sottovuoto e cuocerle in forno a vapore a 6S°C per so minuti circa.

Dopo la cottura friggere il galletto in olio bollente, glassare con la riduzione di carota. Porzionare.



Glassa alla carota

Ridurre l'estratto con il miele fino ad ottenere una glassa. Utilizzarla per glassare il galletto Marr.



Uovo a 63°C

Cuocere l'uovo in un bagno termostatico a 63°C per 75 minuti.



Borettana e prataiolo in agrodolce

Portare a bollore i liquidi insieme allo zucchero, il sale e la buccia d'arancia, cuocere le cipolle e i funghi per 8 minuti, lasciar raffreddare i vegetali nel liquido. Successivamentescolarli e condirli con olio evo.



Tartelletta nocciole e limone

Sabbiare il burro con le farine e il lievito. Aggiungere il resto degli ingre­ dienti fino a ottenere un impasto. Far riposare in frigorifero per un'ora, dopodiché stenderlo ottenendo una sfoglia sottile, rivestire gli stampi per tartelletta e cuocere a 180°c per 7 minuti in forno statico valvola aperta.



Servizio

Porzionare il petto di galletto, adagiandolo sul piatto di portata con accanto l'aletta, l'uovo, la tartelletta con sopra la cipolla e il fungo. Guarnire con erbette.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.