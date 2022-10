Pollo arrosto, burro nocciola e patate

Nel Medioevo, tra le tante usanze gastronomiche in voga a quei tempi, si era soliti servire le pietanze in piatti da portata, dai quali ogni commensale era libero di attingere. Alla Locanda della Rocca, il ristorante situato all’interno della medievale Rocca di Arignano nei dintorni di Torino, prima di costruire il menu servito ai tavoli in sala, l’executive chef Fabio Sgrò e il consulente 1 stella Michelin Ugo Alciati avevano approfondito a lungo il tema della cucina medievale. «Nei libri dai quali avevamo preso spunto in fase di costruzione del menu era specificata la particolarità, ripresa nel menu Convivium proposto alla nostra apertura, di utilizzare i piatti da portata per il servizio in tavola delle pietanze». Il risultato? Ricette conviviali da dividere per due o più commensali. Un esempio? Il pollo arrosto con patate, verdure di stagione e salsa al burro nocciola.

Pollo arrosto con salsa al burro nocciola e patate

Ingredienti per 4 persone

POLLO

2 polli

2 carote

200 g s. burro

Sale q.b.

Sviscerare i polli, tagliarli a metà e metterli sottovuoto con burro, sale e carote. Cuocere in forno a vapore a 72°C per 10 ore.



PATATE

320 g patate

Mettere sottovuoto le patate con 2 cubetti di ghiaccio e cuocere in forno a vapore a 90°C per un’ora e mezza circa.



SALSA AL BURRO

250 g burro

15 g panna

250 g latte

50 g acqua

Maizena q.b.

Sale q.b.

Ottenere il burro nocciola. Aggiungere gli altri ingredienti. Legare con maizena e aggiustare di sale.

FINITURA

320 g verdure di stagione

Rigenerare il pollo in forno a 220°C per 13 minuti. Rosolare le patate in padella con sale e pepe, spadellare le verdure di stagione e aggiustare di sapori. Scaldare la salsa al burro. Impiattare disponendo gli ingredienti in modo ordinato sul piatto.

