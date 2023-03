Ingredienti

Per la pancia di agnello:

-1 pancia di agnello, circa 3,2 kg

-4 kg di acqua

-240 gr di sale

-3 g di sale rosa

-10 rametti di timo

-20 grani di pepe nero

-Attiva G.S

Pulire e rimuovere eventuali ossa e tessuto connettivo dalla pancia, riservando per il jus di agnello alla menta. Unire l'acqua e i sali e mescolare per scioglierli completamente. Immergere la pancia di agnello con il timo e i grani di pepe nella salamoia per 6 ore. Rimuovere la pancia dalla salamoia e asciugarla. Tagliarla a metà trasversalmente e spolverare generosamente con Activa. Impila i 2 pezzi uno sopra l'altro, mettendo il pezzo non spolverato con Activa in cima alla pila, mettila in un sacchetto sottovuoto e chiudere ermeticamente. Refrigerare per tutta la notte. Cuocere la pancia a bagnomaria per 8 ore a 85 gradi. Togliere la pancia dal bagnomaria e lasciare riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Rimuovere dal sacchetto e mettere la tra 2 teglie con sopra una pentola o una padella pesante per appiattirla uniformemente. Refrigerare per tutta la notte. Ralf momento del servizio tagliarla in pezzi da 8 x 8 cm. Mettere da parte. L'eventuale pancia rimanente può essere refrigerata, ben avvolta, per un massimo di 1 settimana.

Variazione di agnello, pesto di aglio orsino, pleurotus e riduzione di carota

-1,250 kg di funghi pleurotus-250 gr di brodo vegetale-25 gr di sale-15 gr di gambi di prezzemolo (Cottura 85° per 20 minuti)-100 gr di foglie di aglio orsino-50 gr di noci-100 gr di olio evo-1 pizzico di sale-50 gr di Pecorino Romano Dop Pulire e lavare bene l’aglio orsino. Sbollentarlo per 2 minuti in acqua giustamente salata e abbattere in acqua e ghiaccio. Scolare, strizzare e mettere tutto insieme agli altri ingredienti nel bicchiere del pacojet. Abbattere in negativo e pacossare almeno tre volte prima di utilizzare.-5 kg di carote-1 cucchiaio scarso di tapioca-sale, olio evoCentrifugare le carote ottenendo circa 1 lt di succo. Salare ed emulsionare con 2-3 cucchiai di olio. Versare in un barattolo e lasciar riposare in frigo per 48 ore scuotendo ogni tanto. Versare in una padella e far ridurre a fuoco bassissimo fino ad ottenere circa 400 ml di concentrato. Aggiungere la tapioca poco prima del termine della cottura, mescolare e far addensare brevemente.-costolette di agnello-aromi (timo, rosmarino, salvia) burro nocciola-erba cipollinaRosolare le porzioni di pancia e costoletta di agnello con il pleuroto in una padella con burro nocciola e gli aromi girandole una volta e fino a quando non diventano ben croccanti per circa 5 minuti. Glassare con il sugo di agnello alla menta e adagiarle su un tovagliolo di carta per drenare l'eccesso di glassa.Metti una pancia e una costoletta di agnello su ogni piatto, ad angolo e leggermente sfalsato mettere il pleuroto. Condire con il jus, e la riduzione di carote. Guarnire con punti di pesto all'aglio orsino e il suo olio.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.