Vitello glassato al chinotto, broccolo e petto di pollo alla ventricina

Lombo di vitello glassato al chinotto con tortino di broccolo siciliano e petto di pollo alla ventricina

icetta tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi1,7 kg lombo vitello disossato420 ml Chinotto Lurisia140 g burro 30 g timo500 ml fondo bruno al chinotto5 g pepe rosa in grani50 ml olio evoq.b. sale, pepe e cannella250 g carote250 ml centrifugato di carote150 ml Acqua Lurisia30 ml olio evo15 g scalogno5 g zenzero50 ml panna frescaq.b. sale, pepe e curcuma230 g broccolo siciliano20 g scalogno30 g olio evo5 g aglio60 ml panna frescaq.b. brodo vegetaleq.b. sale e pepe30 ciuffetti di broccolo2 g agar agar1 g gelatina vegetale80 g patate lesse schiacciate3 g olio al rosmarino20 g mascarpone5 g Parmigiano Reggiano Dop q.b. sale e pepe400 g petto di pollo100 g panna fresca150 g broccolo siciliano80 g ventricina20 ml olio evo20 g burroq.b. aglio, timo, sale e pepeSottovuotare in un sacchetto da sottovuoto il lombo di vitello ben parato insieme al chinotto, al pepe e alla stecca di cannella, marinare per circa 8 ore. Successivamente scolare il lombo dal liquido, asciugarlo e massaggiarlo con il burro morbido insieme al sale, il pepe e il timo. Trasferire il tutto in un sacchetto del sottovuoto per cottura, sottovuotare e cuocere in forno a vapore a 52°c per circa 2ore. A cottura ultimata rosolare il lombo in padella con dell'olio. Glassare con il fondo al chinotto e porlo in forno statico a 70°( per 20 minuti, continuandolo a glassare più volte.Lavare e mondare le carote tagliarle e stufarle in una casseruola con olio scalogno e zenzero, aggiungere il centrifugato, l'acqua e cuocere per 25 minuti. Frullare il tutto aggiungere la panna aggiustare di sapore, in caso la crema risultasse liquida addensare con Addensami Fic. Passare tutto allo chinoise.Appassire in un tegame lo scalogno con l'olio, aggiungere i broccoli, coprire con il brodo e a cottura ultimata unire la panna, aggiustare di sapidità e passare il tutto. Pesare 250 ml di composto aggiungere le gelatine e riportare il tutto a bollore. Dressare negli stampi in silicone e far raffreddare in positivo. Sformare i tortini e decorarli con il pure di patate e i ciuffetti di broccoli ripassati.Realizzare il purè unendo e scaldando tutti gli ingredienti.Rifilare il petto di pollo, porre nel cutter i ritagli, la panna lo scalogno il sale e il pepe, frullare il tutto. In metà farcia aggiungere i broccoli precedente­ mente cotti. Incidere il petto di pollo, adagiarlo su un foglio di pellicola con la ventricina e uno strato di farcia, arrotolare e cuocere a vapore a 70° (con temperatura al cuore di 67°C. A cottura ultimata rosolarlo in padella e successivamente tagliarlo a fette.Posizionare nella parte alta del piatto un trancio di lombo di vitello, adagiare sulla parte sinistra il tortino di broccolo, versare la crema di carote, posizionare le fette di pollo e completare con il fondo bruno al chinotto.

