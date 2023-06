Katimeria

I Katimeria, presenti sia nella cucina dei greci dell'Asia Minore sia in alcune isole del Dodecaneso, sono frittelle che possono essere sia dolci sia salate. In questa ricette vengono proposte in versione dolce.

Ingredienti

Pasta

250 gr. di farina per tutti gli usi

1 tazza di niseste (simile alla farina di mais)

3-4 uova

1 tazza di olio di oliva

2 cucchiai di burro morbido

½ cucchiaino di sale

Olio per friggere

Ripieno

½ di kg di Anthotiro o un altro formaggio fresco

2 uova



Sciroppo

1 tazza di zucchero

1 tazza di acqua

½ di tazza di miele

1 stecca di cannella

2 cucchiai di succo di arancia

Per servire

Cannella

Preparazione

Sbattere le uova per 10 minuti. Mettere piano piano la farina e il niseste, il sale, l'olio di oliva e lavorare fino che l’impasto si ammorbidisce. Dopo si fanno piccole palline e bisogna lasciare l'impasto a riposare per un'ora. Nel frattempo, preparare il ripieno. Mescolare l'Anthotiro con le uova fino diventare un misto. Amalgamare e separare l'impasto in 12 pezzi. Mettere la farina sopra una superficie e cercare di tirare l'impasto, formando delle strisce di 12 centimetri di larghezza al massimo. Mettere il ripieno sopra e chiudere bene l'impasto arrotolandolo. Friggere in olio di oliva per pochi minuti. Dopo mettere i Katimeria in carta assorbente. Poi preparare lo sciroppo per 8-10 minuti sul fuoco. Dopo che lo sciroppo si è raffreddato, metterlo sopra i Katimeria e servire con la cannella.

