Ingredienti per 10 persone

150 g amaretti Bonomi (oltre 20 amaretti)



Farcia di caramello al burro salato

133 g zucchero semolato

172 g panna fresca

18 g trimolina

62 g burro salato (oppure burro dolce +1.3 g sale)

Amaretto al cuore di caramello e crema al cioccolato bianco

Crema leggera al cioccolato bianco e vaniglia

180 g latte intero

320 g cioccolato bianco

300 g panna fresca 38%

2 g colla di pesce

1 bacca vaniglia



Pasta frolla alle mandorle

120 g burro

90 g zucchero a velo

33 g farina di mandorle

50 g uova intere

90 g farina debole 00

175 g farina debole 00

2 g sale

1 bacca vaniglia



Cremoso al cioccolato al latte

150 g latte intero

100 g panna fresca

56 g tuorlo d'uovo

25 g zucchero semolato

0,5 g sale

200 g cioccolato al latte

65 g pasta nocciola

120 g mascarpone

4 g gelatina

1 bacca vaniglia





Preparazione

1. Cuocere il caramello a secco, bollire panna e trimolina e unire al caramello. portare a 108°C, togliere dal fuoco e mixare 4/5 minuti emulsionando con il burro; raffreddare e con­ servare in una sac a poche.

Creare un cuore sulla base dell'amaretto e farcire con il caramello, accoppiare due ama­retti farcendoli con il caramello salato ed abbattere.



2. Fare una crema inglese con i primi 6 ingredienti aggiungere la gelatina reidratata nella crema inglese calda. Versare la crema inglese calda sul cioccolato, aggiungere la pasta nocciola ed emulsionare con il frullatore ad immersione assicurandosi di non far scendere il composto sotto i 40°C.

Quando la massa raggiungerà la temperatura di 40°C, aggiungere il mascarpone e termi­nare l'emulsione.



3. Portare a bollore il latte con la vaniglia, tirare fuori dal fuoco ed aggiungere la gelatina idra­ tata, versare sul cioccolato bianco dopo aver tolto la vaniglia ed emulsionare bene con un minipimer, raffreddare a 35°C ed aggiungere la panna semi montata.

Riempire la sac a poche e versare nell'apposito stampo fino alla meta inserire il cuore di amaretto al caramello e chiudere con altra crema. Abbattere in negativo.



4. Impastare il burro morbido con il sale, lo zucchero a velo, la farina di mandorle, le uova e i 90 g di farina. Non appena la miscela e omogenea aggiungere molto velocemente la restante farina; far riposare una notte. Stendere e ricavare dei dischi da cuocere a 160°C fino a doratura.



Presentazione del piatto: sformare l'amaretto al cuor di caramello e crema al cioccolato, luci­ dare con glassa neutra e posizionare su un disco di pasta frolla. Adagiare sopra un altro disco di pasta frolla sottilissima con spuntoni di cremoso al cioccolato al latte e decorazioni di cioccolato.

