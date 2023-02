Ingredienti per 10 persone

Per il biscuit frutta secca

15 g polvere di caffè Kimbo Eletto 100% Arabica

150 g mandorle bianche

25 g nocciole bianche

25 g pistacchio pelato

80 g zucchero a velo

90 g zucchero cassonade

45 g farina

225 g albumi

80 g zucchero semolato



Per la crema inglese di base

750 g latte intero fresco

10 g chicchi di caffè tostati

200 g zucchero

180 g tuorlo



Per la crema al mascarpone

330 g crema inglese di base

250 g mascarpone

75 g meringa italiana

13 g gelatina in fogli (acqua per idratare 52g)

25 g liquore amaretto



Per il crumble al caffé

5 g polvere di caffè Kimbo Eletto 100% Arabica

60 g burro

60 g zucchero cassonade

60 g farina

55 g farina di mandorle

30 g burro di cacao

Barretta Kimbo al caffè

15 g polvere di caffè Kimbo Eletto 100% Arabica450 g crema inglese di base54 g massa gelatina (9+45g acqua)270 g panna semi montata100 g riduzione di caffèq.b. gelatina neutra10 decorazioni in cioccolato 3xl0cm





Preparazione

1. Miscelare insieme in un robot coupe: mandorle, nocciole, pistacchio, zucchero a velo, zucchero cassonade e la farina, lasciare la frutta secca in piccoli granelli. Montare in planetaria gli albumi con lo zucchero semolato, unire le due masse ed il caffe alla maryse, versare in una terrina in acciaio cm 35x28x4, cuocere circa 18/20 ma 180°C.



2. Riscaldare il latte con il caffè in infusione e versare sui tuorli sbianchiti con lo zucchero, cuocere a 84°C, raffreddare ed utilizzare per la crema.



3. Montare in planetaria una crema inglese ben fredda con il mascarpone, aggiungere la gela­ tina fusa, la meringa italiana e il liquore all'amaretto.



4. In planetaria con la frusta a foglia mescolare tutto insieme fino a raggiungere una consistenza sabbiosa, versare su una placca con silpat e cuocere in forno ventilato 160°C per circa 12 minuti. Miscelare il burro di cacao fuso al crumble freddo per proteggerlo dall'umidita.



5. Mescolare la crema inglese di base con la riduzione di caffè, aggiungere la massa di gelatina fusa e alla fine la panna semi montata.



6. Regolare la consistenza della riduzione di caffè con gelatina neutra.



Composizione del piatto: colare la crema al mascarpone nel quadro sul biscuit alla frutta secca ed abbattere in negativo, distribuire omogeneamente il crumble al caffè poi colare il cremoso al caffè. Abbattere, sformare e tagliare in barrette di 3 cm per 10 di lunghezza, posare piccole placchette di cioccolato al latte temperato della stessa misura sopra ogni barretta. Completare con qualche goccia di glassa al caffè e chicchi di caffe in cioccolato.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.