Soft Style Cream Cheese di Elle & Vire Professionnel® è grande protagonista di Diana, la deliziosa cheesecake firmata Debora Vena. La ricetta è versatile, modulabile nella decorazione e nella variegatura in base a stagionalità e regionalità. Soft Style Cream Cheese è un alleato prezioso anche in preparazione: altamente performante e costante, per un risultato sempre perfetto, replicabile dal personale di cucina, seguendo ricettazioni pratiche e agili, ma nello stesso tempo di grande effetto e appeal per il pubblico.

Diana

Ingredienti

Dosi per 3 torte da 18 cm di diametro

Per la mousse al Soft Style Cream Cheese

750 g Soft Style Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®

210 g zucchero semolato

700 g Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

20 g gelatina

100 g acqua per reidratare la gelatina

Per la gelée all’uva fragola, melograno e susina rossa

400 g succo di melograno

300 g polpa di susina rossa

100 g succo d’uva fragola

150 g zucchero semolato

16 g gelatina

80 g acqua per reidratare la gelatina

Per la base croccante

80 g cioccolato al latte

80 g pasta di nocciola

10 g burro Chiarificato Liquido Corman 99,9% m.g.

50 g riso soffiato

60 g fiocchi d’avena

Per la mise en place

q.b. gelatina neutra

q.b. frutta di stagione

q.b. petali di violetta cristallizzata

q.b. decorazioni di cioccolato al latte



Preparazione

Per la mousse al Soft Style Cream Cheese

Miscelare cream cheese e zucchero. A parte montare la panna. Prendere 1/3 del composto, scaldarlo in microonde e aggiungervi la gelatina precedentemente reidratata. Unire il composto di cream cheese e gelatina al composto di cream cheese e zucchero. Inserire il tutto nella panna, mescolando dal basso verso l’alto.



Per la gelée all’uva fragola, melograno e susina rossa

Portare ad ebollizione succhi e polpa con lo zucchero. Successivamente aggiungere la gelatina reidratata. Colare il gelée in anelli del diametro di 17 cm e abbattere a temperatura negativa.



Per la base croccante

Mescolare cioccolato fuso, pasta di nocciola e burro liquido. Aggiungere il riso soffiato e i fiocchi d’avena. Preparare dei fondi di diametro 17 cm e abbattere a temperatura positiva.



Mise en place

Inserire in un anello da 18 cm la base croccante. Dressare la mousse al Soft Style Cream Cheese fino a metà dell’anello. Quindi posizionare al centro il gelée e colmare con altra mousse. Decorare con una bocchetta Saint-Honorè, poi abbattere a temperatura negativa. Successivamente sformare, spruzzare con gelatina neutra e decorare con frutta di stagione (uva, susine, melograno), petali di violetta cristallizzata e decorazioni in cioccolato al latte.

