Penne soffiate, panna cotta al cocco, cioccolato e meringhe

Penne rigate soffiate, sfere di panna cotta al cocco, arachide di cioccolato e meringhe dorate

Ricetta tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi



Ingredienti per 10 persone

Pennette soffiate

30 Penne Rigate N73 Barilla Selezione Oro Chef

1 olio per friggere

q.b. fiocchi di sale



Meringhe

80 g albume d'uovo

80 g zucchero semolato

80 g zucchero a velo

q.b. oro spray



Panna cotta al cocco

150 g latte di cocco

30 g panna

0,1 g steviotici

1 g eritritolo

300 g burro di mandorla

120 g pasta di mandorle raffinata

5 g colla di pesce

50 g cocco rapè



Arachide di cioccolato

150 g cioccolato bianco

150 g cioccolato al latte



Per decorare

50 g classica crema pasticcera

q.b. fiori e erbe aromatiche

20 cialdine di pasta brick



Preparazione

Pennette soffiate

Cuocere le pennette in acqua bollente per so minuti, scolare e essiccare. Friggere in olio bollente fino a far soffiare le penne.



Meringhe

Montare gli albumi con gli zuccheri, inserire il composto ottenuto in un sac à poche e formare dei piccoli spuntoni su un silpat, far essiccare.

Decorare con l'oro spray.



Panna cotta al cocco

Riscaldare il latte di cocco con la panna a 90°C con l'eritritolo e gli steviotici, aggiungere la colla di pesce reidratata, in fine il burro di mandorla e mescolare per bene fino ad amalgamare e colare il composto negli stampi a sfera, abbattere in negativo.

Sformare le sfere e ricoprirle di cocco rapè.



Arachide di cioccolato

Temperare i cioccolati, unirli e dressarli negli stampi in silicone a forma di arachide.



Servizio

Disporre le penne soffiate nel piatto insieme al resto delle preparazioni.

