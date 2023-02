Ingredienti per 10 persone

200 g Savoiardi Bonomi



Crema biancomangiare, cannella e limone

650 g latte intero fresco

42 g amido di mais

135 g zucchero

1 bastoncino di cannella

1 tuorlo

q.b. buccia di limone in zeste



Sciroppo al caffè per inzuppare i savoiardi

150 g caffè ristretto 100% arabica

120 g sciroppo a 30°b

6 g liquore amaretto

4 g estratto di caffè liquido

6 g gelatina in fogli (acqua per idratare 30 g)

Quasi tiramisù

50 g burro 200 g cioccolato fondente200 g albumi66 g zucchero20 g tuorlo4 g caffè 100% arabica in polvere4 g caffè liofilizzato





Preparazione

1. Realizzare un biancomangiare mettendo quasi tutto il latte a bollire in un tegame assieme allo zucchero, al bastoncino di cannella e la buccia di limone. Sciogliere l'amido di mais nel latte freddo rimasto insieme al tuorlo, ed una volta sciolto versare il composto nel latte caldo e mescolare fino all'addensamento desiderato. Versare negli stampi.



2. Riscaldare il caffè ristretto e lo sciroppo, unire la gelatina precedentemente reidratata, lasciar sciogliere, aggiungere il resto degli ingredienti. Bagnare con lo sciroppo i savoiardi coppati che andranno a fare da base al tortino.



3. Sciogliere il cioccolato, aggiungere il burro e contemporaneamente montare gli albumi con lo zucchero ed il caffè liofilizzato. Incorporare alla miscela il cioccolato, il burro con una frusta, aggiungere il tuorlo e il caffè in polvere, dressare negli stampi imburrati ed infa­rinati e cuocere a170°Cper 5/6 minuti.



Presentazione del piatto: la ricetta può essere servita semplicemente al piatto, magari in un cappello del prete, sovrapponendo ai savoiardi coppati il biancomangiare ed in ultimo il torti­no spolverato con cannella e cioccolato grattugiato. Oppure servire in una piccola cocotte ovale, vicina alla forma d'un savoiardo, oppure sformato in altre tipologie di stampi, con accanto il tortino.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.