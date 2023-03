Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!



Ingredienti per la torta:

2 tazze e mezzo di farina 00

1 tazza e mezzo di zucchero semolato

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere

1 tazza e mezzo di olio di semi di girasole

1 tazza di latte intero

2 uova grandi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di aceto di mele

colorante alimentare rosso

Red velvet

450 g di formaggio cremoso1/2 tazza di burro ammorbidito3 tazze di zucchero a velo1 cucchiaino di estratto di vaniglia Preriscaldare il forno a 175°C e imburrare e infarinare una teglia a cerniera da 23 cm.In una ciotola grande, setacciare insieme la farina, lo zucchero, il bicarbonato di sodio, il sale e il cacao amaro.In un'altra ciotola grande, mescolare l'olio, il latte, le uova, l'estratto di vaniglia e l'aceto di mele.Aggiungere gradualmente gli ingredienti secchi agli ingredienti umidi e mescolare fino a quando la miscela è omogenea.Aggiungere il colorante alimentare rosso fino a quando si raggiunge la tonalità desiderata.Versare l'impasto nella teglia preparata e livellare la superficie.Cuocere in forno per circa 30-35 minuti o fino a quando un stuzzicadenti inserito nel centro della torta esce pulito.Togliere dal forno e lasciare raffreddare completamente sulla griglia.In una grande ciotola, crema il formaggio cremoso e il burro insieme fino a quando il composto è morbido e spumoso.Aggiungere gradualmente lo zucchero a velo, continuando a mescolare fino a quando la crema è leggera e spumosa.Aggiungere l'estratto di vaniglia e continuare a mescolare fino a quando la crema di formaggio ha raggiunto la consistenza desiderata.





Assemblaggio

Tagliare la torta a metà orizzontalmente per creare due strati.

Applicare uno strato sottile di crema di formaggio sulla superficie di una delle due metà di torta.

Posizionare l'altra metà della torta sopra la crema di formaggio.

Applicare la crema di formaggio rimanente sulla superficie e sui lati della torta.

Decorare con ciuffi di crema di formaggio e altre decorazioni a piacere.

