Sfera di cheesecake con pistacchio, cacao e lamponi

Sfera di cheesecake con granella di pistacchio, cacao e salsa ai lamponi.

Ricetta di Lorenzo Lacriola della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Cheesecake

375 g Alpigiana Bayernland

90 g zucchero a velo

150 g Panna da montare UHT Bayernland

160 g mascarpone

1 baccello di vaniglia

8 g colla di pesce

1 buccia di limone grattugiata

500 g granella di pistacchio



Biscotto

120 g biscotti

20 g zucchero di canna

80 g Burro Gold Oro Bayernland



Gelée ai lamponi

250 g purea di lamponi

250 g acqua naturale

5 g agar agar



Meringhe

160 g albumi

160 g zucchero semolato

160 g zucchero a velo



Terra al cacao

160 g burro

160 g farina

40 g cacao amaro in polvere

120 g zucchero di canna



Per decorare

10 alchechengi

20 mirtilli

20 foglie di menta

Preparazione

Cheesecake

In una planetaria montare l'alpigiana insieme allo zucchero, mascarpone, vaniglia, limone grattugiato ed una parte della panna. Riscaldare la panna rimasta ed aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata ed incorporala al restante composto. Riempire lo stampo a forma di sfera e abbattere in negativo. Una volta pronte sformare e conservare in frigorifero.



Biscotto

Sbriciolare i biscotti, aggiungere lo zucchero di canna e il burro precedentemente ammorbidito. Stendere il composto in una placchetta con carta da forno ad una altezza di mezzo centimetro e infornare a 170°C per 6 minuti. Appena pronto formare 10 dischetti con un coppapasta e far raffreddare.



Gelée ai lamponi

Portare i liquidi a bollore, aggiungere l'agar agar filtrare allo chinoise. Far raffreddare. Frullare il tutto fin quando il composto diventa liscio, riempire uno squeezer e conservare in frigo.



Meringhe

Montare gli albumi e lo zucchero semolato. Incorporare lo zucchero a velo con un lecca pentole. Formare delle piccole meringhe ed infornare a 90°C per circa 2ore e mezza.



Terra al cacao

In una boulle incorporare tutti gli alimenti, stendere in una placca e infornare 160°C per 8 minuti. Raffreddare e sbriciolare il composto.



Servizio

Al centro del piatto posizionare il biscotto, adagiare la sfera di cheesecake precedentemente passata nella granella di pistacchio, aggiungere la terra di cacao, le piccole meringhe e la salsa ai lamponi. Decorare infine con alchechengi, mirtilli e menta.

