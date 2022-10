Torta al cioccolato, umeshu e yogurt è un dolce che nasce dalla volontà di Raffaele Lenzi, chef del ristorante Il Sereno Al Lago de Il Sereno, hotel 5* Lusso a Torno (Co). L’ispirazione è stata quella di creare un dessert ponte di contaminazione tra il gusto americano, così rappresentato qui al Lago di Como, e quello italiano, che qui è di casa. «Il primo viene soddisfatto con una torta, un cremoso e una glassa al cioccolato - in cui l’utilizzo dell’85% Valrhona Abinao molto amaro è giustificato dalla sua versatilità nei dolci - il secondo con un gelato allo yogurt, che conferisce acidità al dolce e invita a proseguire l’assaggio». Completa il dessert una gelatina di umeshu, liquore giapponese a base di prugne ume, anche conosciute per il processo di fermentazione che le porta a diventare umeboshi.

Torta al cioccolato, umeshu e yogurt

Ingredienti per 4 persone

GELATO ALLO YOGURT

• 100 g latte doppia crema o di montagna

• 75 g latticello

• 20 g glucosio

• 20 g zucchero bianco di canna

• 125 g yogurt bianco

• 50 g yogurt capra

• 75 g yogurt greco

• 10 g latte in polvere

• 2 g mix stabilizzanti



Mantecare tutti gli ingredienti nel mantecatore.



BISCUIT AL CACAO E CAFFÈ

• 80 g farina 170 W tipo 1

• 80 g farina farro monococco

• 63 g cacao in polvere

• 5 g sale

• 8 g bicarbonato

• 7 g baking powder

• 160 g zucchero di canna bianco

• 133 g uova

• 197 g kefir di latte

• 181 g caffè espresso

• 90 g burro



Montare uova e zucchero. Aggiungere le polveri setacciate alternate ai liquidi. Infine, unire il burro fuso. Cuocere a 160°C per 10 minuti.



CREMA INGLESE

• 625 g latte

• 82 g zucchero di canna bianco

• 400 g tuorli



Unire tuorli e zucchero. Portare il latte a bollore, poi aggiungere i tuorli e lo zucchero. Portare gli ingredienti a 84°C.



CREMOSO AL CIOCCOLATO

• 750 g crema inglese

• 285 g cioccolato fondente 85% Abinao

• 11 g colla di pesce

• 38 g cacao in polvere



Versare la crema inglese ancora calda sul cioccolato. Aggiungere il cacao in polvere alla fine. Aggiungere la colla di pesce previamente idratata.



GLASSA

• 112 g acqua

• 150 g panna

• 250 g zucchero Demerara

• 63 g cacao

• 23 g fecola di patate

• 13 g cioccolato fondente 85% Abinao

• 10 g gelatina

• 25 g burro



Far bollire acqua e panna. Aggiungere zucchero, cacao e fecola. Portare il composto a 83°C. Aggiungere il cioccolato. Quando il composto arriva a 50°C, unire gelatina e burro. Frullare e filtrare.

GELATINA DI UMESHU

• 50 g umeshu

• 2 g colla di pesce



Idratare la gelatina in acqua e ghiaccio. Scaldare la gelatina a 30°C con l’umeshu. Colare negli stampi.



FINITURA

Alternare il biscuit al cioccolato e caffè con il cremoso, il biscuit, il cremoso e infine il biscuit. Tagliare la torta prima in mattonelle e poi a triangoli. Colare la glassa. Aggiungere la gelatina di umeshu nel piatto e, a parte, il gelato allo yogurt.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.