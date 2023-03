SEMIFREDDO ALL’ITALIANA AI FIORI D’ARANCIO

Zucchero g 300

Miele d’arancio g 70

Acqua g 150

Albume g 250

Zucchero g 100

Crema pasticcera kg 1,125

Panna montata 50% mg Lt 1,5

Pasta d’arancio g 50 per chilo di semifreddo

PROCEDIMENTO

Per la pasta di arance: prendere le bucce di arance, metterle in un pentolino pieno di acqua, portare a bollore e controllare la bollitura per 5 minuti. Pesare le bucce ormai idratate, metterle nel cutter ed aggiungere il saccarosio nello stesso peso delle bucce di arance. Continuare a cutterizzare fino a che si formi una pasta omogenea. Conservare in frigorifero.

Per il semifreddo: mettere sul fuoco zucchero, miele e acqua, raggiunta la temperatura di 121° C versare a filo sugli albumi quasi montati. Montare fino al raffreddamento. Mescolare la crema con la panna ben montata in tre volte, poi aggiungere la meringa all’italiana sempre in tre volte, infine aggiungere la pasta di limone.

Torta Memory

NAMELAKA AL PISTACCHIO

Latte g 250

Sciroppo di glucosio g 450

Cioccolato al latte g 360

Gelatina g 6

Acqua per idratare g 30

Pasta di pistacchio g 90

Panna g 500

PROCEDIMENTO

Scaldare il latte e lo sciroppo di glucosio. Versare sul cioccolato la gelatina idratata e la pasta di pistacchio. Emulsionare e, al raffreddamento, unire alla panna semimontata completando l’emulsione. Far riposare per 12 ore. Il giorno dopo, montare prima di usarla.

GELEE’ PESCA E LIME

Pesca g 500

Destrosio g 250

Gelatina g 8

Acqua per idratare g 40

Succo di lime g 40

PROCEDIMENTO

Riscaldare la pesca e il destrosio a 45°C, aggiungere la gelatina idratata ed infine il succo di lime.

BISCUIT AL LIMONE

Albumi g 240

Zucchero invertito g 160

Zucchero a velo g 150

Farina di mandorle g 200

Farina debole g 50

Pasta di limone g 15

PROCEDIMENTO

Montare gli albumi con lo zucchero invertito e la pasta di limone. Incorporare il resto degli ingredienti. Stendere il composto in una teglia 60X40, cuocere a 185°C per 12 minuti.

CROCCANTE BIANCO

Cioccolato bianco g 500

Pasta di pistacchio g 100

Paillete feuilletine g 150

Burro liquido g 50

PROCEDIMENTO

Rompere le paillete con il mattarello, rendendole di una granulometria grossolana. Unirla al cioccolato sciolto, pasta di pistacchio e burro liquido.

GLASSA ALL’ARANCIA

Succo di arancia g 320

Saccarosio g 320

Destrosio g 210

Glucosio g 135

Zucchero invertito g 135

Burro di cacao g 125

Gelatina g 24

Acqua per idratare g 120

Fecola di patate g 30

PROCEDIMENTO

Unire il succo d’arancio al saccarosio, destrosio, glucosio ed invertito. Portare a 103°C e versare sul burro di cacao e la gelatina idratata. Infine, aggiungere la fecola di patate e mixare per bene. A piacimento, aggiungere un pizzico di color arancio. Temperatura di utilizzo 28°C.

